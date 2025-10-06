Dacia Hipster Concept: Euro-Kei-Car für die L7-Klasse

Eine futuristische Mischung aus Suzuki Jimny und einem zu heiß gewaschenen Land Rover Defender steht vor uns. Doch die kantige Studie im Zwei-Box-Design trägt das Dacia-Logo und hört auf den Namen Hipster. Sie soll illustrieren, wie individuelle E-Mobilität für Ballungsräume bezahlbar bleiben kann. Bezahlbar heißt in diesem Fall: Noch einmal deutlich günstiger als der Nachfolger des aktuellen Dacia Spring (Preis derzeit ab 16.900 Euro). Das geht nicht ohne Abstriche – oder intelligenten Verzicht.

Elektromobil für die L7-Klasse Aus diesem Grund konzipierten die Rumänen den Hipster als L7-Fahrzeug, für das nach den europäischen Zulassungsvorschriften bestimmte Leistungs- und Gewichtslimits gelten, dafür aber auch Crash- und Ausstattungsvorgaben entfallen. Die Eckdaten lauten: bis zu 15 kW/20 PS, maximal 450 Kilogramm Leergewicht ohne Batterie, Höchstgeschwindigkeit 90 km/h.

Auf einer Länge von gerade einmal drei Metern, 1,55 m Breite und 1,52 m Höhe kommen vier Erwachsene im Hipster unter; alternativ zwei Passagiere oder bis zu 500 Liter Gepäck. Sitzlehnen mit stoffbespannten Rahmen sparen Gewicht und erinnern wie das minimalistische Grundkonzept an den Ur-Panda von Fiat. Vorn nutzt eine durchgehende Sitzbank den vorhandenen Platz optimal für die Sitzfläche aus, die Klapplehnen hinten erhöhen die Alltags-Variabilität. Die Heckklappe öffnet in zwei Teilen, die Heckscheibe überdeckt dabei die Rückleuchten, die deshalb keine eigene Abdeckung benötigen. Selbst der äußere Türgriff ist bei der Studie gewichtsoptimiert und besteht aus einem robusten Riemen.

Dennoch bietet der Hipster ein Mindestmaß an Konnektivität und Zubehöroptionen: Per Docking-Station lässt sich das eigene Smartphone integrieren, standardisierte Befestigungspunkte nehmen individuell ergänzbare Extras wie Leuchten, Lautsprecher oder Getränkehalter auf. Und auch die Sicherheit bleibt trotz L7-Einstufung nicht völlig auf der Strecke: Immerhin zwei Frontairbags sind vorgesehen.