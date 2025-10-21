Dolphin Surf Rabattaktion: Billig-BYD unterbietet die 20.000-Euro-Marke

Der BYD Dolphin Surf ist mit einem regulären Grundpreis von 22.990 Euro ohnehin eines der günstigsten vollwertigen Elektroautos auf dem deutschen Markt. Nun wird der chinesische Kleinwagen nochmals billiger, denn BYD startet eine Rabattaktion für sein Einstiegsmodell. Damit sinkt der Preis des Dolphin Surf auf 19.990 Euro. Allerdings gilt das Angebot nur bei "ausgewählten Händlern". Welche das sind, verrät BYD nicht – da müssen Interessenten wohl selbst ihren örtlichen Vertragshändler mit dem Angebot konfrontieren.

Ausstattung bleibt unverändert Die 13 Prozent Ersparnis erkauft sich BYD nicht etwa über eine abgespeckte Ausstattung. Der Umfang bleibt auf dem normalen Niveau des Basismodells "Active". Damit verfügt der Elektro-Knirps unter anderem über ein Sieben-Zoll-Fahrer-Informations-Display, einen drehbaren, 10,1 Zoll großen Infotainment-Touchscreen samt DAB+-Radio sowie Apple Carplay und Android Auto, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel und Sitze, die mit "veganem Leder" überzogen sind. Hinzu kommen ein gut bestücktes Assistenzpaket inklusive Fernlichtassistent, eine geteilte Rücksitzlehne und eine manuelle Klimaanlage. Serienmäßig fährt der Dolphin Surf in der Farbe "Lime Green" sowie mit schwarz/grauer Innenausstattung vor.

Abstriche erfordert die Active-Version in anderer Hinsicht. Im Gegensatz zu den anderen Dolphin-Surf-Varianten mit ihren 16-Zoll-Leichtmetallrädern rollt sie auf 15-Zoll-Stahlfelgen. Und sie verfügt stets über den kleinen, nur 30 Kilowattstunden großen LFP-Akku, den BYD "Blade Battery" nennt. Damit beträgt die kombinierte WLTP-Reichweite lediglich 220 Kilometer. Die DC-Ladeleistung ist mit 65 kW ebenfalls geringer als bei den teureren Modellvarianten, die an der Gleichstrom-Ladesäule ihre Energie mit bis zu 85 kW zapfen.

Aus dem U-20.000-Euro-Trio wird ein Quartett Auch beim Antrieb bleibt alles beim Alten. Der auf die Vorderräder wirkende Permanentmagnet-Synchronmotor leistet 65 kW (88 PS) und liefert ein maximales Drehmoment von 175 Newtonmetern. Damit beschleunigt der BYD Dolphin Surf in 11,1 Sekunden von Null auf Hundert und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h.