Elektrischer Ford Bronco: Ford gibt erstmals Hinweis auf Bronco EV

Den neuen Ford Bronco haben Fans lange mit Spannung erwartet und seit sie ihn kennen, gilt der echte Offroader als gelungen. Aber so richtig unter Spannung gesetzt hatte Ford das Auto bisher nicht: Von einer rein elektrisch angetriebenen Version war nicht die Rede. Auf Restomods spezialisierte Firmen bieten zwar den alten Bronco der ersten Generation als schick restaurierten und auf Elektroantrieb umgerüsteten Geländewagen an. Aber Informationen zu einem werksseitig ausgelieferten neuen Bronco EV gab es keine.

ZUmindest bis jetzt. Kürzlich hat ein ungeduldiger Fan unter einem Twitter-Post von Jim Farley zum neunten Todestag von Carroll Shelby nachgefragt – und der Ford-Chef hat prompt geantwortet.

FORD Bisher hat Ford noch keine Daten zu einem elektrischen Bronco bekanntgegeben.

Aktionär will Klarheit

Twitter-Nutzer "Powered by Tesla" gibt sich erst als Ford-Aktionär zu erkennen und fragt dann sinngemäß, warum es noch keine Pläne zu einer Elektro-Variante des Bronco gäbe. Farley antwortet mit der Gegenfrage, wie "Powered by Tesla" darauf kommen würde, dass es noch keine Pläne gäbe.

Verklausulierte Bestätigung

Ein klares Nein ist das nicht. Fans wundern sich ohnehin schon länger über die bisher verfügbare Antriebspalette des Bronco: Ein 2,3-Liter-EcoBoost-Vierzylinder ist der Einstiegsmotor und darüber rangiert ein 2,7-Liter-EcoBoost-V6. Auf eine souveräne V8-Version gibt es keine Hinweise und Elektrifizierung spielte nicht einmal in Form eines möglichen Hybridantriebs eine Rolle. Mit Jim Farleys Gegenfrage darf ein Bronco EV als bestätigt gelten. Zumal die Amerikaner bereits potente Elektroantriebe im Angebot oder schon sehr weit fortgeschritten entwickelt haben.

Ford Der Bronco Sport (Bild) dürfte genauso einen Elektroantrieb bekommen wie der Bronco.

Elektrischer Allradantrieb schon vorhanden

So gibt es das SUV Mustang Mach-E auch in einer Allradvariante mit 99-Kilowattstunden-Batterie, 258 kW (346 PS) und einem maximalen Drehmoment in Höhe von 580 Newtonmetern. Für noch robustere Einsätze dürfte der Antrieb des Ford F-150 Lightning geeignet sein – mit einem Prototyp des elektrischen Pick-ups hat Ford bereits einen 454 Tonnen schweren Zug gezogen.

Jeep Mit dem Konzeptauto Wrangler Magneto hat Jeep bereits einen rein elektrisch angetriebenen Wrangler vorgestellt.

Konkurrenz dreht schon die Räder

Sofern ihm immer genügend Energie zur Verfügung steht, bietet ein Elektroantrieb im Gelände viele Vorteile: Das hohe Drehmoment liegt bereits im Stand an und die Regelungen der Momente erfolgt viel feiner als bei einem Antrieb mit Verbrennungsmotor. Ford hat zusätzlich zu Umweltschutz und fürs Gelände gut geeigneter Technologie noch einen weiteren triftigen Grund, einen rein elektrischen Bronco anzubieten: Jeep hat bereits Ende März mit dem Konzeptauto Wrangler Magneto einen elektrischen Offroader vorgestellt. Der Wrangler gilt als das wichtigste Konkurrenzmodell des Bronco. Der andere große amerikanische Ford-Konkurrent schläft ebenfalls nicht: Der mächtige GMC Hummer EV soll 1.000 PS und ein maximales Drehmoment in Höhe von 15.600 Newtonmetern bekommen.

GM Die SUV-Version des GMC Hummer EV soll mit bis zu 1.000 PS unterwegs sein.

Fazit

Ford hat sich bisher in Sachen elektrischer Bronco in Schweigen gehüllt. Aber der jetzt von Ford-Chef Jim Farley gegebene Hinweis auf eine Elektrovariante des frischen Geländewagens ergibt in vielerlei Hinsicht Sinn: Jeeps Mutterkonzern Stellantis hat mit dem Konzeptauto Wrangler Magneto bereits ein elektrifiziertes Konkurrenzmodell vorgestellt und GM bricht mit dem 1.000 PS starken GMC Hummer EV in den Markt ein. In diesem Kreis kann für Ford nur ein elektrischer Bronco die Stellung halten.

Außerdem hat Ford für seinen SUV Mustang Mach-E bereits einen potenten Allradantrieb mit der dazu passenden 99-Kilowattstunden-Batterie im Angebot. Der Antriebsstrang des Ford F-150 Lightning, also des rein elektrischen F-150, dürfte noch robuster und somit ebenfalls gut für den Bronco geeignet sein.

In Sachen Fahrbarkeit im Gelände bietet ein Elektroantrieb den Vorteil der feinen Regelbarkeit der Antriebsmomente in Kombination mit einem bereits im Stand anliegenden mächtigen Drehmoment.