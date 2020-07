Ford Bronco (2021) Weltpremiere Hardcore-Offroader greift Jeep Wrangler an

Das Warten (vor allem in den USA) hat ein Ende, der neue Ford Bronco ist enthüllt. Was mit zahlreichen Erlkönig-Bildern und im Internet geleakten Infos bereits zu ahnen war, ist nun amtlich: Mit dem Bronco feuert Ford eine Breitseite gegen den Jeep Wrangler und nimmt dessen Fahrzeugkonzept als Blaupause: Zwei- und Viertürer mit herausnehmbaren Türen, abnehmbares Hardtop, kernige Technik mit Leiterrahmen und hinterer Starrachse.

Ford Bronco kehrt zurück zum Ursprung

Als Ford die Produktion des Bronco 1996 nach insgesamt 30 Jahren Bauzeit beendete, war vom Ursprungsgedanken dieser Fahrzeugreihe nichts mehr zu erkennen. Der Ur-Bronco aus dem Jahr 1966 war ein relativ kompakter, sehr geländetauglicher Wagen mit Starrachsen, der gegen den Jeep CJ (der heutige Wrangler) positioniert war. Als die erste Generation ausgemustert wurde, setzte Ford aus Kostengründen auf die Plattform der F-Serie-Pickups. Entsprechend schwoll der Bronco im Laufe der Jahre immer weiter an.

FORD Robuste Offroad-Technik mit Leiterrahmen und hinterer Starrachse. Die dicken 35-Zoll-Gummis kosten allerdings extra

Der gewaltige Erfolg des Jeep Wrangler in Nordamerika, wo Jeep seit Jahren auf Höchsttouren produziert (2019 rund 230.000 verkaufte Wrangler alleine in den USA), weckte bei Ford natürlich Begehrlichkeiten. 2016 kündigte man schließlich auf der Detroit Motor Show an, den Bronco wiederaufleben zu lassen.

Der neue Ford Bronco besinnt sich einerseits wieder auf seine Wurzeln aus den 1960er Jahren und ist formal wie konzeptionell ganz nahe am Ur-Bronco. Andererseits kennt man bei Ford natürlich die Erfolge des viertürigen Jeep Wrangler Unlimited und stellt deshalb dem Zweitürer eine längere, familientaugliche Variante mit vier Türen zur Seite. Ausgestattet werden die beiden Modelle je nach Kundenwunsch mit verschiedenen Offroad-Technik-Paketen.

Vorne Einzelradaufhängung, aber zwei Differenzialsperren

Als Basis bekommt der Ford Bronco einen mechanisch zuschaltbaren Allradantrieb, optional ist ein Verteilergetriebe mit Automatik-Allrad verfügbar. Eine zuschaltbare Geländeuntersetzung ist immer an Bord. Im Gegensatz zu Jeep verzichtet Ford auf eine vordere Starrachse und verbaut dort eine Einzelradaufhängung. Allerdings sind für beide Achsen zuschaltbare Differenzialsperren erhältlich, was die systembedingten Defizite bei der Achsverschränkung auszugleichen hilft.

FORD Schaltgetriebe und Automatik stehen zur Auswahl, ebenfalls zwei unterschiedliche Allradsysteme

Ebenfalls optional gibt es das "Trail Toolbox"-Paket, in dem mehrere elektronische Fahrhilfen gebündelt sind. Dies umfasst unter anderem einen Gelände-"Tempomat", mit dem man sich bei voreingestellter Geschwindigkeit auf das Lenken konzentrieren kann, sowie eine Lenkunterstützung, bei der das kurveninnere Hinterrad abgebremst wird und so in engen Geländesituationen den Wendekreis verbessert. Außerdem gibt es einen Modus für das sogenannte "One Pedal Driving". Fast wie bei einem Elektroauto soll so auf das Betätigen der Bremse verzichtet werden können und Beschleunigung/Verzögerung alleine über das Gaspedal gesteuert werden.

Bei den Geländewerten verspricht Ford unter anderem 29 Zentimeter Bodenfreiheit, wobei nicht erwähnt wird, wo diese gemessen wird – unter der Fahrzeugmitte oder dem hinteren Differential als tiefstem Punkt. Allerdings wird es den Bronco gegen Aufpreis mit 35-Zoll-Reifen geben, die zweifellos für reichlich Luft unter dem Kiel sorgen. Die maximale Wattiefe gibt Ford mit 85 Zentimetern an. Unterfahrschutzbleche und seitliche Rockslider als Schwellerschutz gibt es als Aufpreis-Option, wobei diese tatsächlich ernst gemeint sind und nicht wie die Pseudo-Plastik-Verkleidungen moderner SUV nur der Show dienen.

FORD Die Halbtüren mit Durchguck werden wohl Aufpreis kosten, Standard sind geschlossene Ganzstahl-Türen

Speziell für die massiven Unterfahrschutz-Maßnahmen wirbt Ford damit, diese auf einzelnen Etappen des "King of the Hammers"-Wettbewerbs getestet zu haben – ein in den USA sehr populäres und extrem schwieriges Offroad-Rennen, bei dem teils meterhohe Felsen überwunden werden müssen.

Neuer Ford Bronco mit zwei Benzinmotoren

Als Antrieb gibt es zunächst zwei Benziner zur Auswahl. Der 2,3-Liter-Vierzylinder Ecoboost-Motor wird mit 270 SAE-PS und 420 Newtonmetern Drehmoment angegeben. Für den optionalen 2,7-Liter-V6 liegen die Angaben bei 310 PS und erstaunlichen 542 Newtonmetern. Zwei Getriebe stehen zur Auswahl, wobei das Schaltgetriebe die interessantere Variante ist: Es handelt sich um ein Siebengang-Getriebe, bei dem der erste Gang als "Crawl"-Gang besonders niedrig übersetzt und genau gegenüber dem Rückwärtsgang platziert ist – eine Auslegung, die beispielsweise der VW Iltis seinerzeit als Ersatz für die dort fehlende Geländeuntersetzung mit auf den Weg bekam. Mit dieser Konfiguration ist der schnelle Wechsel zwischen Rückwärts- und Vorwärtsfahrt in einer Schaltebene möglich, um ein im Schlamm oder Sand festgefahrenes Auto freizuschaukeln. Wer sich diesen Spaß entgehen lassen möchte, kann wahlweise eine Zehngang-Automatik ordern.

Mit dem kurzen ersten Gang hat Ford auch einen Trick umgesetzt: Während beim Jeep Wrangler ein aufpreispflichtiges, in der Geländestufe 4:1 untersetztes Verteilergetriebe bei Offroad-Fahrt die Übersetzung superkurz ausfallen lässt, übernimmt diesen Part bei Ford der Kriechgang in der linken Schaltebene. Damit kommt der neue Bronco auf eine maximale Gesamtübersetzung von 94,8:1, ein selbst unter kompetenten Geländewagen ziemlich spektakulärer Wert. So kann mit minimaler Geschwindigkeit und maximalem Drehmoment im schweren Gelände manövriert werden.

Hardcore-Offroader - Ford Bronco ist zurück

2:53 Min.

Für den Frischluft-Spaß setzt Ford auf eine Lösung mit demontierbarem Hardtop – wie das Vorbild von Jeep. Die (auf Wunsch lackierten) Hardtops bestehen aus mehreren Einheiten über den Vorder- und Rücksitzen und können so auch nur teilweise entfernt werden, während das Hauptteil hinter dem Überrollbügel montiert bleibt. Bei den Viertürern kostet das Hardtop Aufpreis, diese werden serienmäßig mit einem Stoffdach geliefert.

Während der Innenraum mit abwaschbaren und staubfesten Oberflächen und Bauteilen betont robust ausgeführt wird, wird bei den elektronischen Gadgets zeitgemäße Technik aufgefahren. Der neue Ford Bronco bekommt die vierte Generation des Ford SYNC-Systems, das unter anderem Over-the-Air-Updates erlaubt. Eine neue Funktion integriert dabei ein Navigationssystem für Offroad-Strecken. Laut Ford sind über 1.000 verschiedene Gelände-Trails verfügbar, die sich mit dem Bronco so einfach wie mit der Straßennavigation abfahren lassen.

Ford Bronco (2021) – der Preis

Insgesamt fünf verschiedene Ausstattungsvarianten stehen für den neuen Ford Bronco zur Wahl, außerdem wird es eine exklusive First Edition-Version zum Verkaufsstart geben. Der einzige bislang kommunizierte Preis ist der des dreitürigen Basismodells mit 29.995 Dollar, umgerechnet rund 26.400 Euro. Auch in diesem Punkt orientiert sich Ford am Jeep Wrangler in den USA, was Rückschlüsse auf die Preise höherer Ausstattungslinien und der viertürigen Varianten zulässt.

Aktuell kann der Ford Bronco noch nicht bestellt werden, die Produktion soll im Frühjahr 2021 beginnen. Allerdings können Interessenten für 100 US-Dollar eine Reservierung hinterlegen und zum Jahresende die eigentliche Bestellung durchführen, um zu den Ersten zu gehören, an die der neue Ford Bronco ausgeliefert wird. Die Reservierung ist aktuell für alle Modellvarianten möglich.

Umfrage 2997 Mal abgestimmt Haben Sie Lust auf den neuen Ford Bronco? Oh ja - ich mochte schon den alten. Eher nein - Geländewagen sind nicht so meins. mehr lesen

Fazit

Mit dem Bronco rennt Ford in den USA offene Türen ein. Bis heute hat der Ur-Bronco aus dem Jahr 1966 unter Offroad-Enthusiasten Legenden-Status, den die weichgespülteren Nachfolgemodelle nie erreichen konnten. Angesichts des gewaltigen Verkaufserfolges des Jeep Wrangler in den USA ist es nachvollziehbar, dass Ford bei vielen Details ganz genau hingesehen und diese für das eigene Modell "interpretiert" hat. Ob die versprochenen Geländefähigkeiten des Ford Bronco tatsächlich reichen, um den bislang in diesem Bereich ungeschlagenen Jeep Wrangler Rubicon vom Thron zu stoßen, wird sich noch weisen müssen. Und ob der coole Offroader von Ford auch nach Europa kommt, ist noch völlig offen. Erst recht angesichts der hiesigen CO2-Grenzwerte, die für solche Spaßgeräte nur noch wenig Platz lassen.