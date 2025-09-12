Elektro-SUV Changan Deepal S05: Günstiger Gegner für den VW ID.4

Mit dem Deepal S05 bringt der chinesische Hersteller Changan nach dem größeren S07 nun einen zweiten Elektro-SUV nach Europa. Auf der IAA Mobility 2025 feierte das Modell seine Europapremiere und soll bald ab 38.990 Euro in Deutschland starten. Damit liegt der Einstiegspreis 6.000 Euro unter dem des S07.

Design und Innenraum Optisch orientiert sich der S05 klar am größeren Bruder S07. Die Frontpartie ist geschlossen, hinten zieht sich ein durchgehendes Leuchtenband über die Breite. Standardmäßig wird das Modell in Blau ausgeliefert, andere Lackierungen kosten Aufpreis.

Im Innenraum dominiert wie so oft ein mittig platzierter 15,4-Zoll-Bildschirm. Dazu gibt es ein unten abgeflachtes Lenkrad. Der Kofferraum bietet 492 Liter Volumen, ergänzt um einen Frunk mit 159 Liter unter der vorderen Haube (152 Liter beim AWD). Eine V2L-Funktion mit bis zu 6 kW ermöglicht zudem das Laden externer Geräte. Je nach Ausstattung können weitere Komfort- und Technikoptionen gewählt werden, darunter Panorama-Glasdach, Premium-Soundsystem und Assistenzsysteme.

Positionierung und Antrieb Der Deepal S05 tritt im umkämpften Segment der kompakten Elektro-SUV an – wird also direkter Gegner von Skoda Enyaq, VW ID.4 oder Peugeot E-3008. Der Changan misst 4,62 Meter in der Länge, 1,90 Meter in der Breite und 1,60 Meter in der Höhe. Sein Radstand beträgt 2,88 Meter. In Europa wird das Modell in drei Versionen angeboten: RWD Pro, RWD Max (ab 41.990 Euro) und AWD Max (ab 44.990 Euro).

RWD-Versionen : Hinterradantrieb mit 200 kW Leistung und 290 Nm Drehmoment, gespeist aus einer 68,8-kWh-LFP-Batterie.

: Hinterradantrieb mit 200 kW Leistung und 290 Nm Drehmoment, gespeist aus einer 68,8-kWh-LFP-Batterie. AWD-Version: Zwei Motoren mit zusammen 320 kW und 502 Nm. Die Reichweite nach WLTP liegt bei bis zu 485 Kilometern (RWD) beziehungsweise 445 Kilometern (AWD). Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 180 km/h. In der stärkeren Allradversion beschleunigt der S05 in 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Hecktriebler benötigen 7,5 Sekunden. Zudem ist eine Anhängelast von 1,6 Tonnen möglich.

Ladeleistung und Batterie Besonders im Vergleich zum größeren S07 fällt die deutlich bessere Ladeperformance auf. Während der S07 nur mit 93 Kilowatt am Schnelllader lädt, verspricht Changan für den S05 deutlich bessere Werte: Das Laden von 30 auf 80 Prozent soll jedenfalls nur 15 Minuten dauern, von 10 auf 80 Prozent werden 23 Minuten angegeben. Wie hoch genau die DC-Ladeleistung, verraten die Chinesen bisher nicht. AC-Laden ist mit 11 kW möglich.

Auffällig ist auch die geänderte Zellchemie: Der S05 nutzt LFP-Batterien – also Lithium-Eisenphosphat. Der Changan Deepal S07 setzt auf NMC-Akkus – also konventionelle Litihum-Ionen-Batterien mit Nickel-Mangan-Cobalt-Zellen. Die Reichweitenunterschiede zwischen beiden Modellen sind allerdings gering.

Vergleich mit dem China-Modell Der in China bereits seit Ende 2024 angebotene S05 unterscheidet sich in wesentlichen Punkten. Dort wurde das Modell zunächst mit 175 kW Leistung und einer 56-kWh-Batterie vorgestellt, außerdem auch mit Hybrid-Option. Für Europa setzt Changan hingegen konsequent auf größere Batterien, stärkere Motoren und die klar strukturierte Modellpalette.

Marktstrategie in Europa Changan will bis 2027 insgesamt acht Modelle in Europa einführen. Neben den beiden Deepal-SUV dürften darunter auch Fahrzeuge der Premium-Marke Avatr sowie weitere E-SUV und Limousinen sein. Perspektivisch plant der Hersteller zudem eine eigene Produktion in Europa. Aktuell werden die Fahrzeuge jedoch noch aus China importiert.