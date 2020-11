Ford E-Transit (2022) Strom-Transporter mit bis zu 350 km Reichweite

Konzernchef Jim Farley kündigte jüngst in der Bilanz-Pressekonferenz einen Elektro-Transporter an. "Wir glauben, dass die Märkte für einen vollelektrischen Lieferwagen und Pickup riesig sein werden", sagte der neue CEO. Er stellte echte Arbeitsfahrzeuge in Aussicht, die extrem leistungsfähig sowie mit digitalen Diensten und Over-the-Air-Fähigkeiten ausgerüstet seien.

Bis zu 350 Kilometer Reichweite

Jetzt bringt Ford den E-Transit an den Start. Komplett von Ford selbst entwickelt setzt der E-Transit auf Heckantrieb um eine neu konstruierten Hinterachse und einer Heavy-Duty-Einzelradaufhängung. Angetrieben wird er von einem 198 kW (269 PS) und 430 Nm starken Elektromotor. Auf die Nutzungsbedingugen des Transporters zugeschnitten sind die drei verfügbaren Fahrmodi "Normal", "Rutschig" und "Eco". Die im Unterboden installierten flüssigkeitsgekühlten 400-Volt-Lithium-Ionen-Akkus haben eine Kapazität von 67 Kilowattstunden. Damit erzielt der E-Transit nach WLTP-Norm eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern ohne lokale Emissionen. Sinken sollen auch die laufenden Kosten, denn der E-Transit verlangt nach weniger Wartung und Service wie seine Verbrenner-Brüder. Ford kalkuliert mit 40 Prozent weniger Wartungskosten.

Wenn gewünscht kann der E-Transit vor Fahrtantritt auch vortemperiert werden. Einfach an die Steckdose hängen und Temperatrur wählen. Die Besatzung freut sich über ein angenehmes Klima, die Batterieladung bleibt unangetastet.

In knapp 30 Minuten wieder fast voll geladen

Ford Die Ladesteckdose sitzt vorn im Kühlergrill.

Ist der Saft doch mal alle, kann der E-Transit mit Wechsel- und Gleichstrom geladen werden. Der 11,3 kW starke Bordlader kann an 230 Volt-Wechselstrom die Batterie innerhalb von 8,2 Stunden vollständig aufladen. Die Gleichstrom-Schnell-Ladefunktion arbeitet mit 115 kW und lädt die Batterie-Packs in rund 34 Minuten von 15 auf 80 Prozent. Auf Wunsch lässt sich der E-Transit mit einem On-Board-Generator ausstatten, der auf die Batterie zugreift und maximal 2,3 kW leistet. Damit lassen sich externe Geräte oder auch Kühlgeräte für die Ladung betreiben.

Markstart im Frühjahr 2022

Ford Der E-Transit wird als Kasten oder Fahrgestell angeboten.

Der neue E-Transit soll in Europa im Frühjahr 2022 auf den Markt kommen. Geplant ist eine Acht-Jahres- oder 160.000-Kilometer-Garantie für die Batterie und die elektrischen Hoch-Volt-Komponenten. Angeboten wird der E-Transit dann in 25 Konfigurationen basierend auf drei Radständen und zwei Dachhöhen – je nach Bedarf als Kastenwagen, als Kastenwagen mit Doppelkabine für bis zu sechs Personen oder als Fahrgestell (Basisfahrzeug) für maßgeschneiderte Aufbauten. Die angestrebte Nutzlast beträgt bei den Kastenwagen-Modellen bis zu 1.616 Kilogramm, bei den Fahrgestellen bis zu 1.967 Kilogramm. Das maximal zulässige Fahrzeug-Gesamtgewicht beträgt 4,25 Tonnen. Flottenbetreibern werden umfassend vernetzte Telematik-Lösungen angeboten. Fahrer dürfen sich über eine Armada an Assistenzsystemen freuen.

Für den europäischen Markt läuft der E-Transit in der Türkei vom Band. Nordamerika wird über das Werk in Kansas City bedient.

Fazit

Elektrische Transporter und Lieferfahrzeuge entwickeln sich langsam aber sicher zu einem echten Zukunfts-Segment. Vor allem in großen Flotten lassen sich die vergleichsweise hohen Anschaffungskosten durch die niedrigen Betriebskosten schnell amortisieren. Und mit Blick auf verbrennerfreie Innenstädte tun alle Anbieter gut daran, ihren Kunden elektrische Fahrzeug-Alternativen anbieten zu können.