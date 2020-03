Ford Transit Electric (2021) Strom-Transporter auch für die USA

Ford will die Elektroversion des Transit nicht nur ab 2021 in Europa verkaufen, sondern damit auch in den USA und Kanada antreten, Produktion vor Ort inklusive.

Bereits im nächsten Jahr will Ford seinen Gewerbekunden in Europa eine vollelektrische Version des Transit anbieten. Die entsprechenden Pläne samt einem zehnsitzigen Konzeptfahrzeug veröffentlichten die Kölner bereits im April 2019. Damals die Basis: Das Fahrgestell des regulären Transit, das mit der Antriebstechnik des Elektro-Transporter-Herstellers Streetscooter kombiniert wurde. Ford hat zusammen mit StreetScoter den Work XL entwickelt, einen vollelektrischen Lieferwagen auf Transit-Basis, der unter anderem bei der Deutschen Post zum Einsatz kommt. Der Work XL kommt rund 200 Kilometer weit und kann an einem Schnelllader seine 76 kWh große Akkus in rund vier Stunden wieder aufladen.

Ford Noch ist nicht absehbar, ob der Work XL, der von StreetScooter auf Transit-Basis gebaut wird, eine Zukunft hat.

Welche Rolle spielt StreetScooter?

Problem: Die Deutsche Post hat gerade das Ende der Marke Streetscooter verkündet und wird sich komplett aus der Fahrzeugproduktion zurückziehen. Welche Auswirkungen das auf den Work XL auf Transit-Basis hat ist noch nicht bekannt. Denkbar wäre, dass Ford die Produktion von Streetscooter übernimmt und künftig unter eigener Flagge weiterführt. Dazu würde die Meldung von Ford aus den USA passen, in der von einem elektrischen Transit die Rede ist, die aber dem Modelljahr 2022 verfügbar sein soll.

Ford Elektrische Zukunft: Bereits 2019 zeigte Ford, wie so ein elektrischer Transit aussehen könnte.

Produktion auch in den USA

Ford-Geschäftsführer Jim Farley betonte mit Blick auf den E-Transit, dass die Fahrzeuge auch in den USA gebaut werden sollen. Der Schwerpunkt der Entwicklung liege auf einem hochvernetzten Fahrzeug, das mit Hilfe intelligenter Systeme in Flotten mit einer besonders hohen Effizienz betrieben werden könne.

Fazit

Elektrische Transporter und Lieferfahrzeuge entwickeln sich langsam aber sicher zu einem echten Zukunfts-Segment. Vor allem in großen Flotten lassen sich die vergleichsweise hohen Anschaffungskosten durch die niedrigen Betriebskosten schnell amortisieren. Und mit Blick auf verbrennerfreie Innenstädte tun alle Anbieter gut daran, ihren Kunden elektrische Fahrzeug-Alternativen anbieten zu können. Ob und wie die StreetScooter-Transit dabei bei Rolle spielen können, bleibt abzuwarten.