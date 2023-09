Mit dem vollelektrischen Eletre ist Lotus in die Welt der großen SUV vorgestoßen – aktuell 17.000 Vorbestellungen geben dem britisch-chinesischen Sportwagen-Hersteller bei seiner Entscheidung recht, sich seinen Marktanteil auch bei großen viertürigen Autos zu erobern. Jetzt kommt mit dem Emeya der zweite komplett neue Elektro-Lotus – als internen Arbeitstitel hatte das Auto die Bezeichnung Typ 133. Während der Eletre eher in den Gefilden des Porsche Cayenne wildert, ist der Emeya ein GT, der dem Porsche Taycan Kunden abluchsen möchte.

Der Emeya (gesprochen: Emaia) ist natürlich viel flacher als der Eletre und er ist auch etwas rundlicher geformt. Eine auffällige Gemeinsamkeit ist die deutlich sichtbare Aerodynamik der Karosserie – man kann quasi dem Luftstrom zusehen, wie er an den Kotflügeln vorbei nach hinten läuft und dabei immer am Fahrzeug klebt. Das Gleiche gilt für die Motorhaube, die die Luft über die Frontscheibe und das Dach führt.

Vorn sorgt, wie auch beim Eletre, ein aktiv gesteuerter Grill für eine perfekte Balance zwischen Kühlluftbedarf und günstiger Aerodynamik. Im geschlossenen Zustand senkt es den Luftwiderstand und verbessert die Effizienz. In offenem Zustand kann der Fahrtwind die Bremsen und Batterie-Pakete kühlen. Der Frontsplitter fährt bei Bedarf aus, wodurch der Emeya besser an der Vorderachse auf dem Asphalt haftet.

Hinten helfen ein markanter, zweigeteilter Heckflügel beim Anpressdruck und ein mächtiger Diffusor beim Verhindern von Luftverwirbelungen. Auf den aktiven Heckspoiler ist Lotus besonders stolz. Dieser sei nochmals 100 Millimeter breiter als der Flügel am Eletre. In ausgefahrenem Zustand generiere der Heckspoiler allein einen Abtrieb von 215 Kilogramm.

Es darf davon ausgegangen werden, dass Lotus mit der Emeya-Baureihe verfährt wie beim Eletre. Das hieße, die etwas schwächeren Modelle kämen auf eine Leistung von 450 kW, was in der alten Währung 611 PS entspricht.

Mit weiteren Angaben hält sich der Hersteller noch bedeckt. Nur so viel: Der elektrische GT solle mit einer Batterieladung in etwa so weit kommen wie der Eletre. Der SUV verspricht eine Reichweite von 600 Kilometer nach WLTP. Die Batterie des Emeya, die Lotus im Unterboden einlässt, fasst 102 Kilowattstunden.

Die Serien-Produktion des Emeya beginnt Anfang 2024 am chinesischen Produktionsstandort von Lotus. Dort entstehen alle viertürigen Lotus-Modell. Die später folgenden Zweitürer baut Lotus dann an seinem traditionellen Standort im englischen Hethel.

Preise für den Emeya hat Lotus noch nicht bekannt gegeben. Mehr Informationen und Eckdaten zum neuen Hyper-GT will der expandierende Sportwagenbauer im dritten Quartal 2023 verbreiten. Ein nächstes Elektroauto ist übrigens schon in Planung. Es handelt sich hierbei um einen weiteren SUV – diesmal im D-Segment, also eine Nummer kleiner als der Eletre. Der legt sich dann mit dem Porsche Macan an.