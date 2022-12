Mazda 3 BEV Patent zeigt Elektroantriebskonzept

Der japanische Autobauer Mazda fährt im Rennen um eine Elektroauto-Zukunft der Konkurrenz noch etwas hinterher. Aktuell findet sich mit dem Crossover-SUV MX-30 nur ein rein elektrisch angetriebenes Modell im Portfolio. Nach ihrem eigenen Zukunfts-Fahrplan wollen die Japaner aber ab 2025 neue Elektromodelle an den Start bringen, die alle auf einer neuen Plattform aufbauen.

Skalierbare Plattform

Die sollen auf der Skyactiv EV Scalable Architecture basieren, die sich für verschiedene Anwendungen anpassen lässt. Einen tieferen Blick auf die neue Plattform gewährt jetzt ein beim Europäischen Patentamt veröffentlichtes Dokument. Unter der Nummer EP4098521 hat sich der japanische Autobauer nämlich bereits im Mai 2022 die Karosseriestruktur eines elektrischen Kraftfahrzeugs patentieren lassen. Am 7. Dezember 2022 wurden die Dokumente dann veröffentlicht.

Für die Skalierbarkeit der Plattform sorgt ein Leitergerüst im Fahrzeugboden, das die Batterie in einzelnen Modulen aufnimmt und gleichzeitig als Crashstruktur dient. Für die Batterie selbst nennt das Patent Lithium-Ionen-Energiespeicher oder Feststoffbatterien. Mit zunehmendem Radstand ergibt sich so auch mehr Platz für die ultraflach angelegten Batterien. Das Patent zeigt aber auch die Anordnung des Elektromotors. Der sitzt an der Vorderachse. Optional ist zudem ein zweiter E-Motor an der Hinterachse vorgesehen, der das Elektromodell dann zum Allradler macht. Möglich ist aber auch ein reiner Hinterradantrieb mit einem Motor an der Hinterachse. Dann fällt der vordere Bauraum einem vorderen Kofferraum (Frunk) zu.

Der Rest der gezeigten Karosseriestruktur ist eher konventionell gestaltet. Sie zeigt eine kompakte Mittelklasse-Limousine, die in etwa dem aktuellen Mazda 3 Fastback entspricht.

Fazit

Auch Mazda will in Zukunft verstärkt auf reine Elektroautos setzen. Eine jetzt vom Europäischen Patentamt veröffentlichte Patentschrift zeigt möglicherweise die Plattform, auf der diese E-Autos aufbauen sollen.