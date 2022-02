MG Elektro-Kleinwagen Chinesen planen Corsa-E-Rivalen

Der britische Autobauer MG, der seit Jahren zum chinesischen Autokonzern SAIC gehört, arbeitet an einem Kleinwagen mit Elektroantrieb. Das Steilheckmodell im Format eines Opel Corsa soll in China in den kommenden Monaten vorgestellt werden. Er ist als Nachfolger des seit 2011 produzierten MG3 denkbar. Erste Bilder eines Prototypen sind jetzt in chinesischen Social-Media-Kanälen aufgetaucht.

Der Elektro-Kleinwagen soll noch 2022 in China kommen.

Günstiger E-Kleinwagen für Europa

Da MG aber auch in Europa Expansionspläne verfolgt, ist auch ein Verkauf des kleinen Steilheckmodells in der alten Welt denkbar. Angeblich verhandelt die britische MG-Dependance bereits mit dem Mutterhaus in China darüber, den Kleinwagen auch ins europäische Portfolio aufzunehmen. Dort würde er auf Wettbewerber wie den Opel Corsa-E oder dessen Schwestermodell Peugeot 208-E treffen. Bei Preis dürften die Chinesen aber unter den europäischen Herstellern bleiben.

Zu möglichen technischen Daten gibt es bislang keinerlei Angaben.

Fazit

MG entwickelt in China einen Kleinwagen mit Elektroantrieb, der auch gut ins europäische Angebot der Marke passen würde.