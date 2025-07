MG4 mit Akku-Revolution: Erstes E-Auto mit Feststoff-Batterien

Im MG4 wird eine vom Unternehmen QuingTao Energy gelieferte sogenannte Semi-Solid-State-Batterie eingesetzt, in der laut MG-Manager Chen Cui nur noch fünf Prozent eines flüssigen Elektrolyts enthalten ist. Die Energiedichte soll bei 180 Wh/kg liegen, was ein eher durchschnittlicher Wert ist. Moderne Lithium-Ionen-Batterien erreichen derzeit etwa 150–250 Wh/kg, je nach Zellchemie. Ein großer Vorteil der neuen Batterie ist die Robustheit und höhere Leistungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen. Für den MG4 wird der neue Akku mit einer Kapazität von 70 kWh angekündigt.

Nachdem eine chinesische Regierungsseite erste Informationen zum neuen MG4 veröffentlicht hatte, reicht MG Motors weitere Bilder zum neuen MG4 nach. Von einem Facelift kann dabei keine Rede sein, stattdessen ist es ein Generationswechsel. Der neue MG4 erhält eine komplett neue Designlinie und legt bei den Abmessungen deutlich zu. Er präsentiert sich in den ersten offiziellen Bildern in einer hellvioletten Lackierung mit weißen Dach- und Säulenakzenten. Bemerkenswert ist die Abkehr vom kantigen, modernen Design des bisherigen Modells. Der neue MG4 ist weicher gezeichnet, besitzt eine rundlichere Gestaltung und wirkt dabei optisch fast, als sei es eigentlich das Vorgängermodell des jetzigen MG4.

Mit seinen Maßen von 4.395 mm Länge, 1.842 mm Breite und 1.551 mm Höhe sowie einem Radstand von 2.750 mm ist der neue MG4 EV um 108 mm länger als sein Vorgänger. Das in China vorgestellte Fahrzeug ist mit einem Elektromotor ausgestattet, der eine maximale Leistung von 120 kW (163 PS) bietet. Das überrascht angesichts des aktuellen Modells, das in Deutschland mit einer 150 kW/204 PS leistenden E-Maschine bestückt ist. Gut möglich daher, dass sich die Export-Variante des neuen MG4 leistungsmäßig noch etwas verbessert. Die Höchstgeschwindigkeit des neuen MG4 EV beträgt 160 km/h.

Entgegen dem aktuellen Trend zu versenkten Türgriffen setzt der neue MG4 EV auf traditionelle Griffe, was die Bedienfreundlichkeit erhöht, jedoch den Luftwiderstand vergrößert. Weitere Designmerkmale sind 17-Zoll-Felgen mit fünf Speichen, die auf klassische Optik statt Aerodynamik setzen. Am Heck verfügt der MG4 EV über einen Dachspoiler mit integriertem Bremslicht sowie zwei pfeilförmige Rückleuchten, die durch ein LED-Band verbunden sind. Die erinnern ein wenig an den stilisierten "Union Jack" in den Rückleuchten von Mini-Modellen, was angesichts der britischen Vergangenheit der Marke gewollt sein dürfte. Bilder vom Innenraum wurden bislang noch nicht veröffentlicht.