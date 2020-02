Nikola Badger Noch ein Pickup mit Elektroantrieb

Gerade erst hat Nikola bekanntgegeben zusammen mit Iveco in Ulm Lkw mit Elektro- und Wasserstoffantrieb in Serie zu bauen, da schieben die Amerikaner schon das nächste Elektromodell nach. Mit dem Badger will Nikola in den Markt der elektrisch angetriebenen Pickups einsteigen. Bereits im September 2020 soll das Modell auf den Markt kommen und in Zusammenarbeit mit einem großen Automobilhersteller gefertigt werden. Wer das sein wird, will Nikola demnächst verraten.

Nikola

Über 900 Kilometer Reichweite

Die jetzt veröffentlichten ersten Eckdaten beeindrucken. Die maximale Reichweite soll bei 965 Kilometer liegen. Dazu kombiniert Nikola den elektrischen Antriebsstrang mit einer 160 kWh großen Litghium-Ionen-Batterie, Superkondensatoren und einer 120-kW-Brennstoffzelle als Range Extender, die mit ihrem acht Kilogramm Wasserstoffvorrat für eine Verdoppelung der Batteriereichweite sorgt. Der Badger soll aber auch in einer rein batterieelektrischen Variante angeboten werden. Die Spitzenleistung soll bis zu rund 920 PS betragen, als Dauerleistung bleiben davon immerhin noch bis zu 460 PS übrig. Und als maximales Drehmoment werden bis zu 1.330 Nm in Aussicht gestellt. Natürlich darf der Badger auch mit einer ordentlichen Spurtzeit punkten. Auf 60 mph (96 km/h) soll es aus dem Stand in 2,9 Sekunden gehen. Ausgerüstet mit einem Allradantrieb soll die Anhängelast bei rund 3,6 Tonnen bei bis zu 30 Prozent Steigung liegen. Zudem können an der 15-kW-Bordsteckdose rund 12 Stunden lang externe Elektrogeräte betrieben werden. Ideal für den Baustelleneinsatz.

Fünfsitzer mit Doppelkabine

Nikola

Der 5,89 Meter lange, 2.18 Meter breite und 1,87 Meter hohe Nikola Badger kommt mit einer klassischen Doppelkabine, fünf Sitzplätzen und vier Türen. Dahinter schließt sich eine Ladefläche an. Eine große Bodenfreiheit und kurze Überhänge bürgen für Geländetauglichkeit. In den verbreiterten Radläufen stecken grob profilierte Geländereifen. An den Flanken zeigen sich robuste Trittbretter. Die Beleuchtung ist mit LED-Technik ausgeführt.

Im Cockpit dominieren ein großes Display hinter dem Lenkrad sowie ein noch größerer Touchscreen mittig auf der Armaturentafel. Fahrer und Beifahrer werden durch eine große Mittelkonsole getrennt.