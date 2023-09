Nissan Concept 20-23 : Elektrischer Partykracher

Seit 20 Jahren zeichnet Nissan seine Modelle für den europäischen Markt in seinem Design-Zentrum in London. Dieses Jubiläum nehmen die Japaner zum Anlass, um ihre kreativen Köpfe mal so richtig von der Leine zu lassen. Nissans Präsident und CEO Makoto Uchida wünschte sich einfach ein Fahrzeug, mit dem man ohne Einschränkungen durch die britische Hauptstadt fahren kann. Klar, dass bei den extremen Einschränkungen, die für die britische Metropole gelten, nur ein Elektroauto herauskommen konnte. Und die Vorgabe Stadtauto führt zwangsläufig zu einem Kleinwagen. Hinzu ergänzten die Designer eine ordentliche Portion "Gamer"-Fantasien.