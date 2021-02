Opel Combo E-Life Familien-Kombi mit Elektroantrieb

In der Nutzfahrzeugvariante Cargo ist der Opel Combo bereits mit E-Antrieb zu haben. Jetzt folgt mit dem Combo E-Life die elektrische Pkw-Version.

Im Konzernverbund von PSA erhalten alle Nutzfahrzeugschwestermodelle von Peugeot, Citroën, Opel und Partner Toyota die gleichen Antriebsoptionen. Nach dem Opel den Combo-E Cargo bereits vorgestellt hat, folgt jetzt der Opel Combo E-Life mit dem identischen Antriebsstrang. So kommt zum Blitz auf der Haube der Strom darunter.

130 km/h schnell und bis zu 280 Kilometer weit

Unter dem Blech sitzt so ein 136 PS und 260 Nm starker Elektromotor, der ausschließlich die Vorderräder antreibt. Damit schafft der Hochdach-Familientransporter den Spurt von Null auf 100 km/h je nach Variante in nur 11,2 Sekunden und erreicht eine elektronisch geregelte Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Das regenerative Bremssystem lässt sich in zwei Stufen einstellen.

Seine Energie zapft der Elektroantrieb aus einer 50 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie unter dem Fahrzeugboden, die je nach Fahrprofil, Außentemperatur und Nutzung bis zu 280 Kilometer Reichweite gemäß WLTP erlaubt. Nachgeladen wird per 100-kW-Schnellladung in 30 Minuten bis auf 80 Prozent. Je nach Markt ist der Opel Combo E-Life serienmäßig mit einem einphasigen 7,4 kW- oder einem dreiphasigen 11 kW-On-Board-Charger ausgestattet.

Opel Per Schnellladung lässt sich der Combo in 30 Minuten auf 80 Prozent der Kapazität nachtanken.

Den neuen Opel Combo-E Life gibt es in zwei Längen – mit 4,40 Meter oder als 4,75 Meter lange XL-Variante -, jeweils mit fünf oder mit sieben Sitzplätzen. Combo-E Life-Kunden können zwischen der im Verhältnis 60:40 teilbaren Standardbank oder alternativ drei Einzelsitzplätzen mit jeweils umklappbaren Rückenlehnen wählen.

Platz, Platz, Platz

Schon die auf fünf Personen ausgelegte Version bietet ein Ladevolumen von mindestens 597 Litern, beim Combo-E Life mit langem Radstand beträgt das Mindestgepäckvolumen 850 Liter. Bei umgelegter Rückbank erweitert sich das Ladevolumen auf 2.126 Liter, respektive auf bis zu 2.693 Liter bei der Langversion. Für den Transport von extralangen Gegenständen lässt sich die Beifahrersitzlehne umklappen. Die Anhängelast beträgt bis zu 750 Kilogramm.

Zu den Optionen im Opel Combo E-Life gehört auch ein Panoramadach mit elektrisch betätigtem Sonnenschutz. Kombiniert wird das Glasdach mit einer mittig verlaufende Dachgalerie mit serienmäßiger LED-Beleuchtung sowie einer 36 Liter fassenden Box, die vom Dach hängend oberhalb der Gepäckraumabdeckung zusätzlichen Stauraum schafft, ohne die Sicht nach hinten zu beeinträchtigen.

Der Hochdachkombi Combo-e Life ist ab Herbst bei den Händlern erhältlich. Einen Preis nennt Opel noch nicht.

Fazit

Opel nutzt den PSA-Konzernbaukasten konsequent aus und legt jetzt auch die Pkw-Version des Combo mit Elektroantrieb auf. Eine 50 kWh große Batterie erlaubt dabei bis zu 280 Kilometer Reichweite.