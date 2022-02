Ram Elektro-Pick-up Kommt 2024 als Ram Revolution

Die amerikanische Nutzfahrzeug-Tochter des Stellantis-Konzerns kündigt für 2024 eine batterielektrische Version des Ram 1500 an. Die wird Revolution heißen.

Ford bringt den Bestseller F-150 als Lightning bereits in Serie, GM hat den Elektro-Silverado ebenfalls schon fest eingeplant. Auch der Stellantis-Konzern, zu dem die Marke Ram gehört, hat im Rahmen seiner Elektrostrategie im Herbst 2021 endlich eine Elektroversion seines Pick-up-Bestsellers angekündigt.

Konkurrenz ist zwei Jahre voraus

Der Ram 1500 soll als batterieelektrische Version (BEV) ab dem Jahr 2024 verfügbar sein. Damit liegt Ram mindestens zwei Jahre hinter den schärfsten Wettbewerbern. Genauere Infos zum geplanten E-Pickup machte Ram nicht. Markenboss Mike Koval stellte aber klar, dass auch ein elektrisch angetriebener Ram stark und zuverlässig sein muss. Man wolle hier nicht einfach den bestehenden Ram 1500 elektrifizieren. Damit der elektrische Pick-up möglichst genau dem entspricht, was Ram-Kunde erwarten, startet der Autobauer das "RamRevolution"-Programm, bei dem potenzielle Käufer ihre Vorstellungen einbringen können.

Im Rahmen der Pick-up-Ankündigung wurden bislang lediglich schemenhafte Bilder gezeigt. Zu sehen gibt es einen typischen Pick-up mit hoher Nase, langestreckter viertüriger Kabine und einem Ladebett. Lediglich die Anbindung der Kabine an die Ladefläche wirkt mit den abfallenden Linien futuristisch. Über die komplette Frontbreite zieht sich ein LED-Lichtband. Ram stellt zudem Ladeleistungen bis zu 150 kW in Aussicht sowie keinerlei Einschränkungen im Hängerbetrieb. Ein erster Blick auf die mögliche Plattform zeigt einen Leiterrahmen, der zwischen seinen Hauptprofilen die Batterie einbettet. An beiden Achsen scheinen Elektromotoren vorgesehen zu sein.

Ram Erster Blick auf die potenzielle E-Plattform.

Pick-up wird Revolution heißen

USPTO Ram hat sich den Modellnamen Revolution schützen lassen.

Am 27. Januar 2022 hat sich der Autobauer beim amerikanischen Patentamt eine Modellbezeichnung zur Verwendung für "Passenger Trucks" schützen lassen, die von Beobachtern dem elektrischen Pick-up zugeordnet wurde. Mit dem jetzt vorgestellten "RamRevolution"-Programm ist klar, der Elektro-Ram wird Revolution heißen. Eine Revolution im Pick-up-Segment wird der Ram zwar nicht darstellen – dafür kommt er viel zu spät -, aber als Revolution im Ram-Modellprogramm könnte er durchaus durchgehen.

Fazit

Ram will 2024 unter dem Namen Ram Revolution einen rein elektrisch angetriebenen Pick-up bringen. Der angekündigte Ram 1500 BEV startet damit allerdings zwei Jahre später als seine schärfsten Wettbewerber.