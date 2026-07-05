Sonderedition für den Elektro-Citroën C3: Ë-C3 Tonic mit Förderung unter 9.000 Euro

Mit dem ë- C3 Tonic erweitert Citroën das Angebot seines vollelektrischen Kleinwagens um eine neue Sonderedition. Sie basiert auf der Einstiegsausstattung "You", ergänzt diese jedoch um zusätzliche Design- und Komfortmerkmale. Gegenüber dem jeweiligen Basismodell beträgt der Aufpreis laut Hersteller 310 Euro. Bestellungen sind bereits möglich, die ersten Auslieferungen sind für Oktober 2026 vorgesehen.

Schickere Optik Je nach Fahrzeugfarbe kombiniert Citroën die Karosserie mit einem Dach in Aden Rot oder Perla Nera Schwarz. Hinzu kommen Dachreling und Heckspoiler, gelbe Designelemente im vorderen Stoßfänger, ein Tonic-Schriftzug unterhalb der Außenspiegel sowie eine schwarze Folierung an der A-Säule. Angeboten wird das Sondermodell ausschließlich in den Außenfarben Polar Weiß und Perla Nera Schwarz.

Auch im Innenraum erhält der Tonic zusätzliche Ausstattung. Serienmäßig an Bord ist ein 10,25 Zoll großer Farb-Touchscreen, der kabellos mit Apple CarPlay und Android Auto verbunden werden kann. Die Armaturentafel trägt einen Stoffbezug, der bislang höheren Ausstattungslinien vorbehalten war. Der Elektro-Kleinwagen verfügt über fünf Sitzplätze und übernimmt das sogenannte Komfortkonzept der aktuellen C3-Generation.

Für den Antrieb stehen zwei Batterievarianten zur Wahl. Den Einstieg bildet der ë-C3 Tonic Urban Range mit einer Batteriekapazität von 30 kWh. Die Reichweite beträgt nach WLTP bis zu 206 Kilometer, im Stadtverkehr nennt Citroën bis zu 293 Kilometer. Optional kann diese Version mit einer DC-Schnellladefunktion von bis zu 30 kW ausgestattet werden. Darüber rangiert der ë-C3 Tonic Standard Range mit einer 44-kWh-Batterie. Hier gibt der Hersteller eine WLTP-Reichweite von bis zu 309 Kilometern an, im Stadtverkehr sollen bis zu 440 Kilometer möglich sein. Die optionale DC-Schnellladeleistung steigt auf bis zu 100 kW.

Förderung verdoppelt Preislich startet der ë-C3 Tonic Urban Range bei 20.450 Euro. Für den ë-C3 Tonic Standard Range ruft Citroën mindestens 23.760 Euro auf. Parallel zur Markteinführung des Sondermodells hat Citroën seine Aktion zur Verdopplung der staatlichen E-Auto-Förderung bis Ende September 2026 verlängert. Voraussetzung ist, dass Käufer Anspruch auf die neue Bundesförderung haben.

Citroën verdoppelt den jeweils gewährten staatlichen Förderbetrag im Rahmen seiner aktuellen Verkaufsaktion. Erhält ein Käufer die maximale staatliche Förderung von 6.000 Euro, steuert der Hersteller weitere 6.000 Euro bei. Dadurch reduziert sich der Fahrzeugpreis rechnerisch um insgesamt bis zu 12.000 Euro, was den Preis des ë-C3 Tonic auf 8.450 Euro drücken würde. Bei der Mindestförderung von 3.000 Euro steuert Citroën entsprechend weitere 3.000 Euro bei.