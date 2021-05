Subaru Solterra Der erste Elektro-Subaru kommt 2022

Im Sommer 2019 haben Subaru und der Anteilseigner Toyota die gemeinsame Entwicklung von Elektroautos für beide Marken angekündigt. Toyota ist im Rahmen der Zusammenarbeit für das Antriebsmodul verantwortlich, Subaru bringt seine Kompetenz in Sachen Allradantrieb in das Projekt ein. Das erste Modell, das Subaru auf der E-Plattform "E-TNGA" (Electric Toyota New Global Architecture) realisiert, wird ein kompakter SUV sein. Jetzt haben die Japaner den Namen verraten: Subaru Solterra.

Subaru Der Subaru Solterra geht aus jener Konzeptstudie hervor, die den Namen Evoltis trägt.

Subaru nennt die Plattform übrigens e-Subaru Global Plattform. Sie ist ist flexibel ausgelegt, erlaubt Front- sowie Heckantrieb und, für Subaru wichtig, Allradantrieb. Möglich sind Batterie-Packs mit einer Kapazität zwischen 50 und 100 kWh. Entsprechend könnten die Reichweiten des Subaru-SUV zwischen 300 und 600 Kilometern liegen. Auf der Antriebsseite sind zwei E-Motoren an jeder Achse für den Allradantrieb verbaut. In der Basis-Version leistet das Modell dann 160 kW (218 PS), in der Top-Version stehen 300 kW (408 PS) zu Buche. Letztere könnte es auch mit einigen optischen Features und Anpassungen am Fahrwerk als STI-Version geben.

Subaru-Grill zeigt sich geschlossen

Für den Innenraum sieht Subaru die neueste Version von Infortainment und Konnektivität vor. Im Armaturenträger installieren sie einen Touchscreen. Android Auto und Apple Car Play sind ebenso an Bord wie die Möglichkeit, Smartphones kabellos zu laden. Fraglich ist noch, ob Subaru das Toyota-Fahrerassistenzsystem (TSS 3.0) übernimmt oder auf sein eigenes System Eye-Sight X zurückgreift.

Die Design-Studie, die Subaru Anfang 2020 präsentierte, zeigt sich als SUV-Coupé und nimmt traditionelle Stilelemente wie den sechseckigen Kühlergrill (hier als geschlossene Maske) und die eckigen Radhäuser auf, wirkt ansonsten aber deutlich moderner als die aktuellen Baureihen. Darauf weist auch das Teaser-Bild hin, das jetzt mit der Ankündigung des Namens veröffentlicht wurde.

Das Wort Solterra setzt sich aus den lateinischen Begriffen "Sol" (Sonne) und "Terra" (Erde) zusammen. Damit will Subaru seinen Respekt vor der Natur ausdrücken und auf die bessere Umweltbilanz eines Elektroantriebs hinweisen.

Ab 2035 nur noch elektrifizierte Subaru-Autos

Subaru Eine Skizze zeigt das Heck des SUV-Coupés.

Bis zum Jahr 2050 wollen die Japaner die CO2-Emissionen in ihrer Wertschöpfungskette von der Produktion bis zum Fahrbetrieb eines Autos auf der Straße um 90 Prozent senken. Dafür werden die Antriebe schrittweise elektrifiziert. In den USA gibt es den dort Crosstrek genannten Subaru XV bereits als Plug-in-Hybrid mit Technikkomponenten aus dem Toyota Prius. In Europa kommen aktuell die e-Boxer genannten Hybride von Form des neuen Forester und des XV auf den Markt. 2030 sollen 40 Prozent aller neuen Subaru mit elektrifiziertem Antrieb vom Band rollen. Schon fünf Jahre später sollen keine reinen Verbrenner mehr gebaut werden.

Auch ein leistungsstärkerer Hybridantrieb, der die entsprechenden Technikmodule von Toyota übernimmt, ist Teil der Planungen. Der Boxermotor als typisches Merkmal soll auch weiterhin Teil der Marke bleiben, er wird weiterentwickelt. Der neue Subaru Levorg, der als seriennahe Studie im Rahmen der Tokyo Motor Show im Oktober 2019 präsentiert wurde, verfügt über einen neuen 1,8 Liter-Turbomotor in Boxer-Bauweise.

Fazit

Subaru entwickelt sein erstes Elektroauto in Zusammenarbeit mit Anteilseigner Toyota. Keine Überraschung, dass sich der kleinere Partner dabei um den Allradantrieb kümmert. Der Elektro-SUV kommt 2022 mit dem Namen Solterra weltweit auf den Markt.