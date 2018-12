Na, jetzt übertreiben sie vielleicht ein bisschen. Die Mär vom flüsterleisen Elektronauto flüchtet derzeit gerade in die Wahrheit, da die Nebengeräusche von Wind und Reifen heutzutage sogar moderne Verbrennungsmotoren übertönen. Ob deshalb der Blinker des VW I.D. gar kein Geräusch mehr macht? „Nein, der bekommt schon noch eines“, beteuert Frank Bekemeier, Chief Technical Officer E-Mobility bei VW.

Derzeit testen er und sein Team Prototypen des neuen Elektro-Kompaktwagens in Südafrika – auch wegen der Geräusche. „Der Asphalt ist hier besonders rau, da kommen Reifen- und Fahrwerksgeräusche besonders stark durch“, erklärt Bekemeiner. Ansonsten wirke hier eine besonders hohe UV-Strahlung, was Kunststoffe und Lack strapaziert. Zudem reflektiert der Asphalt viel Wärme, was wiederum Rückschlüsse auf die Effizienz der Kühlung des Fahrzeugs, insbesondere des Batteriepaketes gibt. Und überhaupt: Hier ist es selbst jetzt noch bis nach 19 Uhr hell.

Die Fahrwerksabstimmung ist längst nicht final

Foto: Ingo Barenschee auto motor und sport-Redakteur Jens Dralle konnte in Südarfrika erste Fahreindrücke im VW I.D. sammlen.

Gut so, denn es gibt noch viel zu tun bis zum Marktstart Anfang 2020. Nicht nur bei den Geräuschen, denkst du dir in der ersten Kurve, in der die Lenkung nicht jene exakte Rückmeldung vermittelt, die du von einem Golf kennst. Jenes unstressige, daher einfache, dennoch präzise Fahrverhalten, das einen VW auszeichnet, fehlt dem I.D. in letzter Konsequenz. Zumindest noch. „Da wollen wir schon noch hin“, versichert Bekemeier. Und auch Entwicklungsvorstand Frank Welsch versichert, dass „die Lenkung im Prinzip noch gar keine definierte Kennlinie hat“.

Bodenwellen, leichtes Rumpeln aus dem Kellergeschoss, Anregungen bis in die Sitzfläche, fragender Blick. „Ja, da sind wir auch noch dran. Die Fahrwerksabstimmung ist längst nicht final“, sagt Welsch, der sich mit Bekemeier auf dem Beifahrersitz abwechselt. Dafür, dass der Prototyp auf 20-Zoll-Rädern fährt (optional, 18 Zoll serienmäßig), spricht die Abstimmung aber ganz gut an. Für echte Komfort-Freunde bietet VW adaptive Dämpfer an.

In unter acht Sekunden bis Tempo 100

Sowohl für Federungskomfort als auch Handling wichtig: Der tiefe Schwerpunkt und die ausgeglichene Gewichtsverteilung. Der rund 500 Kilogramm schwere Akku-Block liegt flächig zwischen den Achsen, der E-Motor ist an einem Hilfsrahmen an der Hinterachse befestigt. Der trägt ebenso die Vierlenker-Achskonstruktion mit Spurstangen, vorne kommt eine McPherson-Konstruktion zum Einsatz. Wieviel der I.D. insgesamt auf die Waage bringt? Keine Antwort. Schätzung: Rund 1,8 Tonnen. Dennoch soll die 125 kW starke Basisversion mit 48 kWh-Akku in unter acht Sekunden von Null auf 100 Km/h beschleunigen.

Tatsächlich hechtet der Kompaktwagen derart ungestüm los, dass die Drehmoment-Angabe von „mehr als 300 Nm“ wie gut abgesprochenes Understatement wirkt. Stimmt aber, behaupten die Entwickler – können sie ja auch bei „mehr als“. Welsch räumt jedoch ein, „dass die Kennlinie des Fahrpedals noch nicht ganz passt“. Es soll sozusagen auf den ersten Millimetern sanft ansprechen, erst dann die sanfte Gewalt des E-Antriebs demonstrieren. Und die ist da, immer wieder, immer wieder sofort, ansatzlos, ganz sacht abfallend.

Foto: Ingo Barenschee Anfang 2020 soll das Elektroauto auf den Markt kommen.

Bis zu 160 km/h soll der I.D. schnell werden, vielleicht auch 180 km/h, das stünde noch nicht fest, in jedem Fall aber elektronisch abgeregelt. Eventuell ist die höhere Endgeschwindigkeit ein Privileg der 150 kW-Variante, jenes permanenterregte Asynchronaggregat, das auch die Prototypen antreibt. Lust hättest du schon, die Leistung auszukosten, wünscht dir mehr Handling, einfach weil du so prima sitzt im I.D., mit leicht ausgestreckten Beinen, bei bester Ergonomie. Das Instrument hinter dem Lenkrad wirkt zwar ungewohnt klein, liefert ein paar Basis-Infos, aus der rechten Seite wächst ein Hebel für die Fahrmodi. Die Fahr-Charakteristika lassen sich über den zentralen Monitor anwählen. Und sonst? Ach ja, ein wirklich riesiges Head-Up-Dislplay, das sogar animierte Elemente einspiegelt, beispielsweise die Richtunsgpfeile sozusagen auf die Straßen projiziert. Hier jedoch: Standbild. Kommt alles noch. Es geht um ein erstes Fahrgefühl, einen Raumeindruck, soll doch der kompakte I.D. eine echte Golf-Alternative sein. Er bietet bei ähnlichen Abmessungen mehr Platz im Interieur. „Ein entscheidender Vorteil der spezifischen Architektur“, sagt Welsch. Weil im Vergleich zu einem konventionellen Golf alleine das Aggregat der Klimaanlage um 15 Zentimeter nach vorne rücken kann, und damit auch die gesamte Instrumententafel ein gutes Stück.

Einstiegspreis unter 30.000 Euro

Foto: Ingo Barenschee Platz für Passagiere findet sich ausreichend im VW I.D.

Ebenso wichtig: „Nur mit dieser Architektur können wir den I.D. zu einem Preis anbieten, der dem eines aktuellen, gut ausgestatteten Golf TDI entspricht“. Was das konkret bedeutet? Vermutlich rund 27.500 Euro (der aktuelle E-Golf kostet ab 35.900 Euro). Es sei nun mal viel komplexer, die Akkus in eine Architektur zu integrieren, die für einen Verbrenner gemacht wurde. Zudem ließen sich die Package-Vorteile nicht nutzen, erklärt Welsch.

Lässig schwingt der I.D. die Küstenstraße entlang, immer wieder fordert der Spieltrieb einen kleinen Zwischenspurt, gelegentlich spielst du aber auch mit der Rekuperation. Die fällt in Fahrstufe B intensiver aus als in D, liegt mit einer Verzögerung von 1,8 m/s² auf dem Niveau des letzten E-Golf. Im Gegensatz zu ihm wirkt der I.D. so schwer, wie er tatsächlich ist. Auf Bodenunebenheiten lässt ihn das solider, satter erscheinen, beim Einlenken ein wenig dröger. Und beim Bremsen? Nun, Wildes Kurvenräubern verhindern Verkehr und die Straßenverkehrsordnung, aber ja, die Masse kann nur schwer kaschiert werden. Dafür passt das Pedalgefühl schon ganz gut, was ja eine Herausforderung ist, wegen des Übergangs von Rekuperations- zu hydraulischer Verzögerung. Jetzt abbiegen. „Hören sie nicht hin“, sagt Welsch, meint die merkwürdig rubbelnden Geräusche, die Bremsen und Reifen auf dem wechselnden Belag gerade machen. Der Blinker jedenfalls blinkt. Noch immer geräuschlos.

Fazit

Sie möchten ein Elektroauto, das Ihren Erstwagen ersetzt, weil es Platz und eine ordentliche Reichweite bietet? Gut, dann könnten Sie jetzt für 40.000 Euro einen Hyundai Kona bestellen – und rund ein Jahr warten. Dann wäre aber auch der I.D. fertig, der nochmals mehr Platz für die Passagiere bietet und nochmals ausgewogener fährt. Und, eher selten bei VW, günstiger sein wird. Wie immer, ist VW spät dran, kommt dann aber mit einem zu Ende gedachten Produkt auf den Markt.