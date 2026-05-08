VW ID. Polo GTI: Hot Hatch soll auch als Clubsport kommen

Mit dem ID. Polo hat VW endlich den Elektrokleinwagen vorgestellt, mit dem man auch preissensiblere Kunden erreichen will. Wer in dieser Klasse nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Leistung schaut, wird ab voraussichtlich Jahresende mit dem potenten ID. Polo GTI bedient.

Weil man aber auch über den GTI hinaus noch Potenzial unter der Sportkundschaft sieht, arbeitet VW nach Informationen der britischen Autocar bereits an einer Clubsport-Variante des neuen ID. Polo GTI.

Noch mehr Power Wer die Clubsport-Philosophie von VW beim Verbrenner-Golf bereits kennt, ahnt schon was da auf die Kunden zukommt. Zunächst soll der ID. Polo GTI Clubsport mit mehr Leistung als das Basismodell aufwarten. Gemunkelt wird von rund 207 kW (282 PS) aus dem bekannten Elektromotor an der Vorderachse. Zudem soll das verfügbare Drehmoment steigen. Aktuell werden dem ID. Polo GTI 166 kW (226 PS) und 290 Nm zugesprochen. Damit die Zusatzpower auch auf der Straße ankommt, soll das aktive Differenzial durch eine mechanische Quersperre ersetzt werden.

Wie Autocar berichtet wird auch beim Thema Schaltung nachgelegt. In der Clubsport-Version sei ein virtuelles Getriebe wie bei verschiedenen Hyundai N-Modellen angedacht. Damit kann der Fahrer per Paddel am Lenkrad Fahrstufen nachschießen, während dazu passend künstlicher Motorsound eingespielt wird. Alles nur eine Frage der richtigen Software.

Noch nicht abgesegnet Aber auch bei der Hardware wird für den Clubsport nachjustiert. Die Fahrwerksabstimmung soll noch sportlicher ausfallen, die Karosserie noch tiefer liegen und auch in Sachen Aero-Anbauteilen wird noch etwas dicker aufgetragen.

Bislang scheint es allerdings noch kein finales Go für den GTI Clubsport zu geben. Hier will VW vermutlich erst die Akzeptanz des normalen ID. Polo GTI abwarten.