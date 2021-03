VW ID.3 mit null Kilo Anhänge- und Dachlast E-Auto taugt nicht für Hänger und Dachbox

Ein Blick in die technischen Daten des ID.3 offenbart eine Lücke. Weder eine nutzbare Dach- noch eine Anhängelast gibt VW an. Fehler oder Absicht?

Truck-Hersteller in den USA haben die Maximierung von Anhängelast längst zum Kult erhoben. Mit jeder neuen Generation liefern sich die Schwergewichte von GMC, Chevrolet oder Ford einen erbitterten Wettbewerb. Der aktuelle Zugkraft-König Ram 3500 Heavy Duty nimmt fast 17 Tonnen an den Haken. Oder anders gesagt: Das sind gut zehn VW ID.3 hintereinander. Genau dieses Szenario ist auch so ziemlich das einzige, in dem man "Anhängelast" und "ID.3" in einen Satz bringen kann.

VW E-VW mit Boot auf dem Hänger? Geht nur beim ID.4

Nur Radfahrer freuen sich

Wer sich den neuen Volks-Stromer zusammenkonfiguriert und gerne eine Anhängerkupplung haben will, schaut in die Röhre. Hat VW da was im Options-Katalog vergessen? Ein Blick in die technischen Daten offenbart: Nein, eine Anhängerkupplung wäre ziemlich nutzlos. Die maximale Anhängelast liegt nämlich gebremst und ungebremst gleich auf: bei null Kilo. Naja, dann eben eine Dachbox benutzen? Ähm, nein. Auch die Dachlast gibt VW mit – Sie ahnen es – null Kilo an. Lediglich Radfahrer haben Grund zur Freude, denn im Konfigurator lässt sich eine "Vorrichtung zur Befestigung eines Fahrradträgers für Anhängevorrichtungen, abnehmbar" auswählen. Kostenpunkt 390 Euro.

VW Die Anhängekupplung des ID.3 ist nicht für Anhänger, sondern nur für Fahrradträger geeignet.

Das Extra sieht zwar aus, wie eine Anhängerkupplung, ist aber eben nur für entsprechende Fahrradträger gedacht. Die "Vorrichtung" verbirgt sich bei Nicht-Gebrauch offenbar in der Heckschürze hinter der Nummerntafel und verkraftet laut VW eine Stützlast von immerhin 50 Kilo. Das sollte für zwei E-Bikes reichen.

Achim Hartmann Ein Kofferraumvolumen von 385 Litern (1.267 Liter bei umgelegten Rücksitzen) muss für den Transport sperriger Güter genügen.

Die restlichen der maximalen 543 Zuladungs-Kilos müssen beim VW ID.3 also im Innenraum verteilt werden. Für den samstäglichen Ausflug auf den Grüngut-Platz taugt der kleine Stromer leider nicht. Wer das möchte, muss schon ein paar Extra-Tausender in die Hand nehmen. Um einen ID.4 zu kaufen. Der ist dank Dachreling auch ausdrücklich für die Montage eines Dachträgers geeignet.

