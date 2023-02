Zeekr X ID.3-Rivale aus China

Das jetzt präsentierte dritte Modell der Geely-Tochter wurde unter dem Codenamen BX 1E entwickelt und bislang als Zeekr 003 kolportiert. Mit der Präsentation ist klar: Der 003 kommt als Zeekr X auf den Markt. Und zwar noch im Jahr 2023 in China. Später soll das Modell auch den Weg auf den europäischen Markt schaffen.

Plattform vom Smart #1

Mit einer Länge von 4,45 Meter trifft er da dann auf Wettbewerber wie den VW ID.3. Mit einer Höhe von 1,57 Meter ist er nur acht Millimeter höher als ein VW ID.3. Die Breite wird mit 1,84 Meter angegeben. Den Radstand von 2,75 Meter teilt sich der neue Zeekr mit dem Smart #1, von dem er auch die SEA-Entry-Elektroantriebs-Plattform übernimmt. Technische Daten nennt Zeekr noch nicht. Die sollen erst im April 2023 auf der Messe Auto China kommuniziert werden. Zeekr verspricht allerdings bereits jetzt eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter vier Sekunden.

Vorab kann als Maß aber der Smart herangezogen werden. Der startet in seiner Heckmotor-Variante mit 200 kW (272 PS) und maximal 315 Nm. Der Akku mit 66 kWh Kapazität bietet im Smart Reichweiten von bis zu 440 Kilometern.

Das Design des Zeekr X, der mehr Crossover- als Kompakt-Modell ist, erinnert an die Modelle von Lynk & Co, die ja ebenfalls aus dem Geely-Konzern stammen. Gezeichnet wurde der Zeekr X in Schweden vom Geely-Design-Team rund um Stefan Sielaff.

Die Scheinwerfer sind extrem schlitzförmig ausgeführt. Die kurze, ansteigende Fronthaube mündet in eine flach ansteigende Windschutzscheibe. Mit einer extrem breiten C-Säule fällt das in Glas ausgeführte Dach dann steil in eine große Heckklappe ab. Nach hinten stark ansteigend ist die seitliche untere Fensterlinie ausgeführt. Die Türgriffe sind am Prototyp versenkt; es bleibt aber wohl bei konventionellen Rückspiegeln. Über der flachen Heckscheibe beruhigt ein Dachkantenspoiler den Fahrtwind. LED-Rücklichtbänder unterstreichen die Breite des Zeekr X.

China-Start noch 2023

Vom Innenraum gibt es noch keine Eindrücke. Hier dürfte sich der Zeekr X aber an seinen Schwestermodellen Zeekr 001 sowie Zeekr 009 orientieren und damit über ein LCD-Kombiinstrument sowie einen schwebenden Zentralbildschirm verfügen.

In China kommt der Zeekr X gleich nach seiner Messe-Premiere noch im ersten Halbjahr 2023 auf den Markt. Für den Europa-Start gibt es noch keinen Termin. Offizielle Preise gibt es ebenfalls noch nicht. Das Zeekr-Management deutet aber einen Grundpreis von rund 200.000 Yuan an, was aktuell umgerechnet rund 27.300 Euro entspricht.

Umfrage 6026 Mal abgestimmt Haben die Chinesen die deutschen Hersteller bei den E-Autos schon überholt? Ja, die Deutschen haben große Vorsprünge bei Verbrennern, aber beim E-Antrieb sind sie im Hintertreffen. Nein, ein Auto besteht nicht nur aus E-Motor und Batterien, bei Fahrwerk und Co. sind die Deutschen vorn. mehr lesen

Fazit

Die Geely-Tochter Zeekr bringt mit dem X ein Crossover-Modell für die Kompaktklasse – auch nach Europa. Die Antriebstechnik dürfte sich mit der aus dem Smart #1 decken. Damit kündigt sich ein weiterer Herausforderer für den VW ID.3 an. Aber auch hausintern steht bei Geely mit dem kommenden Volvo EX30 auf der gleichen Plattform ein Wettbewerber bereit.