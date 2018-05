Der zurückliegende Erlkönig-Monat steht erneut ganz im Zeichen der deutschen Autohersteller Audi, BMW, Mercedes, Porsche und VW. Doch besonders Audi hat in diesem Monat extrem viele Prototypen auf die Testreise geschickt, wie sie unterschiedlicher nicht sein können.

Audi testet RS Q3, A1 und S8

Da ist die Elektroauto-Zukunft in Form des E-Tron Quattro zu sehen, aber auch reinrassige Sportwagen wie der Audi TT RS. Neben einem mindestens 400 PS starken RS Q3 testen die Ingolstäder auch den neuen Audi A1, den es in Zukunft nicht mehr mit Diesel und nur noch mit fünf Türen geben wird. Und ganz frisch auf dem Ring abgeschossen, dürfen Sie hier den neuen Audi S8 bewundern, der mit einem 4,0-Liter-V8 und mindestens 560 PS an den Start gehen wird. Sein Plus-Pendant dürfte dann die 600-PS-Marke knacken, wenn der Top-A8 in der zweiten Jahreshälfte 2018 auf den Markt kommen wird.

Bei BMW gab es im vergangenen Monat nicht ganz so viel für unseren Erlkönig-Jäger zu tun. Der neue X5, der noch 2018 zu den Händlern kommen wird, war am Start. Sicher wichtig zu wissen, dass die Bayern dem SUV optisch nicht ganz so sehr zu Leibe rücken, dafür aber technisch auf den Putz hauen: 48V-Bordnetz, neue Plattform für weniger Gewicht, neue Motoren und erstmals ein neues digitales Cockpit. Das hält übrigens auch Einzug in den neuen BMW 8er, den wir als Coupé und als Cabrio ebenfalls schon abgeschossen haben.

Mercedes mit SUV-Offensive

In Sachen SUV lässt sich auch die Konkrurrenz aus Baden-Württemberg nicht lumpen. Mercedes testet derzeit den neuen GLS, die AMG-Version des GLE und die Faceliftversion des GLC. Da will dann die neue dynamischere B-Klasse nicht so recht in den SUV-Reigen hineinpassen.

Erlkönig Porsche 911 Speedster Der Letzte seiner Art

Anderes sieht es da schon beim Nachbarn in Zuffenhausen aus. Dass Porsche einen neuen 911 in der Mache hat, ist klar, erstmals konnten wir aber den 911 in der Turbo-Version abschießen. Der kommt 2019 auf den Markt und lässt seinen bekannten 3,8-Liter-Biturbo-Boxer im Heck seine Arbeit verrichten. Output: 600 PS und in der S-Version 640 PS. Doch auch die aktuelle Baureihe 991 darf sich noch so kurz vor der Ablösung über einen Neuzugang freuen. Als finales Modell bringt die Marke noch den 911 in der Speedster-Edition – limitiert – zu den Händlern. Übrigens: auch der 718 erhält seine Cabrio-Spezial-Version: Als 718 Boxster Spyder fällt der Sportler leichter und stärker aus – mal abgesehen von dem spektakulären Cabriodach.

Noch mehr Prototypen gefällig? Auch andere Autohersteller haben schöne und interessante Modelle, die in den nächsten Monaten an den Start gehen werden. Dazu zählen der neue VW Golf 8, Ford Focus ST, Renault Twingo oder Kia Sportage und und und ... Alle Modelle zeigen wir in unserer Fotoshow.