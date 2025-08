F1-Team will Anteile verkaufen: Deshalb ist Aston plötzlich 2,8 Mrd. wert

Sportlich läuft bei Aston Martin aktuell nicht viel zusammen. In Spa-Francorchamps belegten Fernando Alonso und Lance Stroll die letzten beiden Plätze im Qualifying. Von WM-Punkten blieben die Piloten im Rennen weit entfernt. In der WM-Wertung ist der achte Platz aktuell das höchste der Gefühle.

Um den Ausbau und die Modernisierung der Fabrik zu finanzieren, wurden in den letzten Jahren schon mehrere Investoren an Bord geholt.

Im Fall von Aston Martin kommt hinzu, dass zuletzt auch noch ordentlich in den Rennstall investiert wurde. Lawrence Stroll ließ die Fabrik in Silverstone komplett renovieren und durch zwei komplett neue Gebäude erweitern. Mit einem nagelneuen Windkanal und einem modernen Simulator befindet sich die Infrastruktur nun auf dem aktuellen Stand der Technik.

Die hohe Bewertung beim aktuellen Verkauf von Anteilen ist auch eine Wette auf die Zukunft. Sollte Aston Martin in den kommenden Jahren sportlich glänzen, steigen natürlich auch die Einnahmen. Viele Experten glauben, dass Aston Martin alle Zutaten besitzt, um bald schon ganz vorne in der Königsklasse mitzugeigen.

In Kombination mit der modernen Fabrik sollte das auf dem Papier zur Erfolgsformel werden. Sollte der traditionsreiche Name Aston Martin plötzlich WM-Titel einfahren, dürfte der Wert noch einmal kräftig in die Höhe schießen. Ein großes Risiko scheint der neue Investor nicht einzugehen. In den vergangenen Jahren kannten die Formel-1-Aktien aller Teams nur eine Richtung – nach oben!