Neues Formel-1-Auto von Audi: Erste Testfahrt noch diese Woche?

Audi hat einen entscheidenden Schritt auf dem Weg in die Formel 1 gemacht: Am 19. Dezember hat das neue Werksteam in der Basis in Hinwil erstmals den Rennwagen für die Saison 2026 gestartet. Der sogenannte Fire-up markierte den Übergang von der reinen Entwicklungsphase zur praktischen Erprobung – und ist ein zentraler Meilenstein für Audis Einstieg in die Königsklasse des Motorsports.

Beim ersten Anlassen lief die neu entwickelte Audi Power Unit erstmals im fertigen Chassis. Damit wurde nicht nur die Funktion des Antriebs bestätigt, sondern vor allem das Zusammenspiel aller Kernsysteme überprüft. In der Formel 1 gilt dieser Moment als Lackmustest für Konstruktion, Integration und Abläufe innerhalb eines Teams.

Das Audi-Projekt ist dabei auf mehrere Standorte verteilt: Während die Antriebseinheit im bayerischen Neuburg entwickelt wird, entsteht der Rest des Autos in der alten Sauber-Basis im Schweizerischen Hinwil. Ergänzt wird die Struktur durch das neue Technologiezentrum in Bicester in Großbritannien. Der erfolgreiche Fire-up sei das Ergebnis dieser standortübergreifenden Zusammenarbeit, teilte der Rennstall mit.

Barcelona-Strecke für Rollout gemietet Laut Teamchef Jonathan Wheatley gibt der erfolgreiche Start des Motors dem Team Rückenwind für die kommenden Schritte, insbesondere für den ersten Rollout auf der Strecke. Wann dieser stattfinden wird, wollten die Verantwortlichen noch nicht offiziell verraten. Nach Informationen von auto motor und sport soll das feierliche Ereignis aber nicht mehr weit entfernt sein. Audi hat den Grand-Prix-Kurs von Barcelona am 9. Januar für den sogenannten Shakedown reserviert.

Dabei geht es allerdings zunächst nur um einen reinen Funktionstest. Die Performance steht bei der Jungfernfahrt überhaupt nicht im Fokus der Ingenieure. Die Kilometer sind vom Formel-1-Reglement strikt begrenzt. Pirelli liefert für die ersten Proberunden nicht die Reifenspezifikation, die bei den Rennen zum Einsatz kommt. Bei kühlen Temperaturen knapp oberhalb der 10-Grad-Marke ließen sich auch kaum verwertbare Daten sammeln.

Audi Gutes Zeichen: Audi ist früh dran mit der ersten Ausfahrt des neuen Autos.

Audi mit Entwicklung im Zeitplan Audi-CEO Gernot Döllner zeigt sich erfreut, dass bei der Entwicklung und dem Bau des neuen Autos alles nach Plan läuft. Der Formel-1-Einstieg sei ein zentraler Baustein der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens. Der erste Start des Autos stehe sinnbildlich für die Leistungsfähigkeit der gesamten Organisation: "Mit dem Fire-up wird die harte Arbeit der Teams in Hinwil, Neuburg und Bicester nun wirklich lebendig. Es markiert den Beginn eines spannenden neuen Kapitels in der Motorsportgeschichte von Audi."

Auch für Projektleiter Mattia Binotto war das erste Anlassen der sichtbare Beginn eines neuen Kapitels. "Zu sehen, wie alles zum ersten Mal zusammenkommt, verleiht dem gesamten Projekt unglaubliche Energie. Wir haben eine solide Grundlage für eine lange Reise geschaffen, die von unserem unermüdlichen Drang nach Verbesserung geprägt sein wird."

Während die Verantwortlichen den Rollout in Barcelona nicht offiziell bestätigen wollten, steht der Termin der Teampräsentation schon länger fix im Kalender. Am 20. Januar 2026 sollen Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto in Berlin das Tuch vom Auto ziehen. Gezeigt wird die finale Lackierung vorerst aber nur auf einem Showcar, um der Konkurrenz nicht zu viel zu verraten. Die ersten offiziellen Testfahrten in Barcelona stehen dann Ende Januar auf dem Programm.