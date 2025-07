Neuer Titelsponsor für Formel-1-Team: Dieser Werbedeal bringt Audi Millionen

Der Verkauf von Anteilen an den Staatsfonds von Katar, der vergangenen Herbst bekanntgegeben wurde, spülte bereits frisches Geld für Investitionen in die Infrastruktur in die Kassen. Jetzt hat Audi auch noch einen fetten Werbedeal an Land gezogen, der mithelfen soll, die operativen Kosten im laufenden Geschäft zu decken.