Formel 1: So beeindruckte Audi die Konkurrenz in der Australien-Qualifikation

Der Einstand von Audi in der Formel 1 entwickelt sich immer mehr zu einem Erfolg. Nach dem soliden Eindruck, den die Premium-Marke während der ersten Sessions hinterlassen hatte, bestätigen die Piloten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto am Qualifying-Samstag (7.3.) die Performance. Die Ergebnisse wurden mit ausreichend Sprit im Tank erzielt.

Beide Fahrer zogen souverän in das zweite Qualifying-Segment ein, während große Namen wie Fernando Alonso in der fahrenden Baustelle Aston Martin oder Max Verstappen nach einem Abflug früh Feierabend hatten. Der zweite Neuling im Feld Cadillac, ist momentan keine Konkurrenz für die Audi-Truppe. Die mischt hinter den vier Top-Teams im Mittelfeld mit.

Fast hätten es sogar beide Autos in Q3 geschafft. Doch Bortoleto kegelte in seinem letzten Versuch noch Teamkollege und Routinier Hülkenberg aus den Top 10. Hülkenberg musste sich am Ende mit Rang elf zufriedengeben. "Am Ende hatte ich in Q2 eine saubere Runde und habe es geschafft, es gut zusammenzubringen. Was uns den elften Platz eingebracht hat. Ein solides Ergebnis, um von dort zu starten", bewertet der Emmericher das erste Qualifying des Jahres.

Bortoleto im Pech Etwas unglücklich aus Audis Sicht war, dass Bortoleto zwar unter die besten zehn kam, an der finalen Zeitenjagd aber nicht teilnehmen konnte. Auf dem Weg zurück an die Box nach dem Ende vom zweiten Qualifying-Segment, erlitt der R26 einen technischen Defekt. Ganz langsam rollte er in der Boxeneinfahrt. Arvid Lindblad verhinderte nur mit Mühe einen Auffahrunfall, weil der Rookie den Audi nicht gesehen hatte.

"Natürlich ist es frustrierend, nach dem Weiterkommen nicht an Q3 teilnehmen zu können. Wir wissen noch nicht genau, was das Problem am Ende des Qualifyings verursacht hat. Ich begann mitten in der Runde Gänge zu verlieren und konnte nicht zurück an die Box kommen, also ist das etwas, das wir mit dem Team analysieren werden", erklärte Bortoleto.

"Von dem, was wir bisher gesehen haben, sieht es nicht nach einem größeren Problem aus, und hoffentlich können wir es für morgen reparieren", blieb der Brasilianer zuversichtlich, dass die Audi-Mechaniker den Wagen wieder flott bekommen werden.

Audi Nico Hülkenberg will in Melbourne von Startplatz elf die ersten Audi-Punkte in der Formel 1 einfahren.

Pace stimmt bei Audi Sollten beide Autos von den Rängen zehn und elf in den Grand Prix starten, sind Punkte ein realistisches Ziel. Mit den Racing Bulls von Liam Lawson und Arvid Lindblad dürfte das einen packenden Kampf um Zähler geben. Das Junior-Team von Red Bull ist mit Audi die positive Überraschung in Melbourne.

"Das Auto hat sein Potenzial gezeigt. Ich glaube nicht, dass viele Leute erwartet haben, dass wir so früh um eine Top-10-Position kämpfen, also ist es ein sehr ermutigender Start", frohlockte Bortoleto und Hülkenberg ergänzte: "Die Longruns gestern fühlten sich ermutigend an und wir sind in einer guten Position mit Blick auf das Rennen."

Teamchef Jonathan Wheatley nutzte die Gelegenheit, um sich zu bedanken. "Es ist ein Spiegelbild der harten Arbeit, die in den Aufbau dieses Programms geflossen ist und uns bis zu diesem Punkt gebracht hat. Dass Gabriel beim allerersten Rennen für Audi Q3 erreicht hat, ist ein besonderer Moment für alle Beteiligten."

Der nächste Meilenstein soll dann im Rennen folgen. Punkte beim Debüt würden auch vielen Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen, die Audis F1-Engagement im Zuge der wirtschaftlichen Lage argwöhnisch beäugen.