Audi-Infoblatt zum Formel-1-Auto: Die technischen Daten des Audi R26

Das Audi-Werksteam ist ganz neu in der Formel 1. Doch was die Geheimniskrämerei angeht, ist die deutsch-schweizerische Grand-Prix-Allianz schon voll auf der Höhe der etablierten Rennställe. Bei den Informationen und Bildern zum neuen Rennwagen verfolgten die Verantwortlichen in den letzten Monaten eine Salamitaktik. Scheibchenweise wurde immer mal wieder ein Info-Häppchen nachgeschoben.

Vor den Testfahrten in Barcelona gab es zunächst nur Bilder der Lackierung auf einem generischen Showcar – zuerst ohne, dann mit Sponsorenlogos. Mit dem Startschuss der Shakedown-Woche in Barcelona wurden dann endlich auch mal computergenerierte Bilder des neuen R26 veröffentlicht, auf denen sich die individuellen technischen Lösungen zumindest erahnen lassen. Zu genau sollte man sich die Renderings (in der Galerie) aber nicht anschauen.

Mit einem ersten richtigen Foto des neuen Werksrenners wartete Audi bis nach Abpfiff der ersten Session in Barcelona. Eigentlich dürfen die Teams bis zu 12 Bilder pro Tag über ihre Social-Media-Kanäle versenden. Auf Instagram bekamen die Audi-Fans acht Fotos. Nur auf einem davon war das ganze Auto zu sehen. Ein weiteres zeigte eine Detailaufnahme des Rückspiegels mit integrierter Leuchte.

Audi Auf dem ersten offiziellen Bild des neuen Audi R26 ist noch nicht jedes Technik-Detail zu erkennen.

Interessante Daten zum Audi R26 Mit offiziellen Mitteilungen zum Programm des Tages geht man bei Audi ebenfalls sehr sparsam um, was allerdings auch für die Red-Bull-Teams und Cadillac gilt. Mercedes, Haas und Alpine lieferten nach dem Auftakt wenigstens eine kleine Meldung mit Infos und Zitaten zu den Eindrücken der absolvierten Session. Nur weil der Test hinter verschlossenen Türen stattfindet, muss das also nicht heißen, dass alle Teams verpflichtet sind, Informationen zurückzuhalten.

Immerhin lieferte Audi dann am Abend noch ein Infoblatt mit den technischen Daten zum neuen Auto. Darin stehen natürlich keine genauen Angaben zur Motorleistung, aber immerhin ein paar interessante Details zu den Abmessungen (Länge 5,44 Meter), der Art der Aufhängungen (Pushrod vorne und hinten) und einigen Technik-Lieferanten (z.B. für Dämpfer, Felgen, Bremsen oder Gurte). Auch dass der R26 ans Mindestgewicht von 770 Kilogramm kommt, wird verraten.

Hier haben wir das komplette Datenblatt für Sie: