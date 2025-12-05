Abu Dhabi Training 1: Norris knapp vorne, Probleme bei Verstappen

So langsam wird es ernst in Abu Dhabi. Am Freitagmittag (5.12.) bekamen die Piloten die erste Chance, sich mit dem winkligen Wüstenkurs anzufreunden. Alle Stammfahrer waren zum Auftakt aber nicht im Einsatz. Um das sportliche Reglement zu erfüllen, das zwei Rookie-Einsätze pro Auto vorschreibt, wurden gleich neun Cockpits mit Nachwuchskräften besetzt. Auch Oscar Piastri musste tatenlos vom Kommandostand zuschauen, wie seine beiden WM-Rivalen fleißig Proberunden drehten.

Normalerweise ist die erste Abu-Dhabi-Session immer relativ nutzlos, was die Verwertbarkeit der Daten angeht. Beim Qualifying und im Rennen unter Flutlicht herrschen in der Regel deutlich kühlere Bedingungen. Doch ausgerechnet diesen Freitag sorgte eine Wolkendecke über dem Emirat dafür, dass sich der Asphalt über Mittag nicht so richtig aufheizen wollte. Der Wüstenstaub auf der Ideallinie führte allerdings zu einem noch sehr niedrigen Griplevel. Das sollte sich im Laufe des Wochenendes noch deutlich steigern.

Am Ende fanden sich die üblichen Verdächtigen an der Spitze wieder. Lando Norris setzte die erste Duftmarke. Nach seinem zweiten Anlauf mit den Soft-Reifen blieb die Uhr bei 1.24,485 Minuten stehen. Max Verstappen spulte die 5,281 Kilometer lange Hafenrundfahrt lediglich acht Tausendstel langsamer ab. Und auch Charles Leclerc auf Rang drei blieb nur 16 Millisekunden hinter der Bestmarke.

Mark Thompson via Getty Images Verstappen funkte kurz vor dem Ende der Session, dass irgendetwas am Auto kaputtgegangen sei.

Technik-Probleme bei Verstappen? Verstappen beklagte sich in den letzten zehn Minuten darüber, das irgendwas am Auto kaputtgegangen schien. Es habe sich überall komisch angefühlt, funkte der Niederländer an den Red-Bull-Kommandostand. Die Ingenieure ließen den Piloten aber auf der Strecke und checkten die Technik dann erst in der Pause. Auch wenn die Zeitentabelle noch mit Vorsicht zu genießen ist, spricht der Auftakt auf jeden Fall schon mal für ein spannendes Wochenende.

Hinter Mercedes-Rookie Kimi Antonelli mischte auch Nico Hülkenberg ungewohnt weit vorne mit. Der Rheinländer reihte sich mit anderthalb Zehnteln Rückstand auf Rang fünf ein. Hinter George Russell im zweiten Silberpfeil zeigte Teamkollege Gabriel Bortoleto, dass man dieses Wochenende mit Sauber rechnen muss. Der siebte Platz in der Teamwertung ist noch nicht abgeschrieben.

Mark Sutton via Getty Images Dank der Toyota-Partnerschaft saß Ryo Hirakawa mal wieder im Haas.

Hirakawa bester Rookie Ein Sauber-Gegner beim Kampf um die Mittelfeld-Positionen im Konstrukteurspokal heißt Haas. Ollie Bearman schob sich mit seinem US-Renner auf den achten Platz, kam aber wegen eines Sensorproblems auf nur 14 Runden. Die letzten beiden Top-Ten-Plätze belegten Carlos Sainz im Williams und Alpine-Rookie Franco Colapinto.

Ohne das Aston-Martin-Team, das gleich beide Cockpits mit Junioren besetzte, waren die verbliebenen neun Autos nicht einmal durch eine halbe Sekunde getrennt. Das zeigt einmal mehr, wie eng sich das Feld am Ende des Reglement-Zyklus zusammengeschoben hat.