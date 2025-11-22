GP Las Vegas 2025 Qualifying: Norris schwimmt zur Pole und Hamilton erlebt Debakel

Regen in der Wüste? Damit hätten wohl die wenigsten vor dem Las-Vegas-Wochenende mit gerechnet. Doch bereits in den Tagen vor dem Grand Prix hatte es in der Stadt viel geregnet. Am Freitag (21.11.) gab es den ganzen Tag über Niederschlag. Während im dritten Training nach einiger Zeit noch mit Slicks gefahren werden konnte, war das Qualifying später am Abend eine nasse Angelegenheit.

Den besten Job machte Lando Norris. Es war die 16. Pole-Position seiner Karriere. "Als ich vor der Qualifikation aus dem Fenster geguckt hatte, habe ich noch gedacht: 'Oh verdammt!' Aber es ist ja gut ausgegangen." Der WM-Leader hat mit dem besten Startplatz die ideale Grundlage geschaffen, um seinen Vorsprung in der Tabelle weiter auszubauen.

Die erste Reihe teilt sich Norris mit Kumpel Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot gilt als Regenspezialist, musste sich aber geschlagen geben. "Es war so rutschig da draußen und mit den Ground-Effect-Autos gibt es noch mehr Gischt, du siehst kaum etwas." Der Weltmeister wahrte mit dem Ergebnis seine kleine WM-Chance, muss aber im Rennen Norris hinter sich lassen, um weiter hoffen zu dürfen.

Sainz glänzt im Williams Der Überraschungsmann des Qualifyings war Carlos Sainz, ähnlich wie in Baku nutzte der Spanier die schwierigen Umstände zu seinem Vorteil und wurde Dritter: "Ich weiß auch nicht, warum ich hier in Las Vegas immer so gut bin, vielleicht liegt es auch an der tollen Unterstützung, die ich in den USA immer erhalte."

Nur Vierter wurde Vorjahressieger George Russell. Mercedes galt bei trockenen Verhältnissen als Top-Favorit auf die Pole-Position. Erst kurz vor Ende der Session gelang dem Engländer eine signifikante Verbesserung. Noch schlechter lief es für Oscar Piastri. Der Australier liegt in der WM-Wertung 24 Punkte hinter Norris, Rang fünf ist zu wenig, um seinen McLaren-Teamkollegen unter Druck zu setzen.

Stark unterwegs war Liam Lawson, der im Toro Rosso auf Platz sechs fuhr. Abgerundet wurde das starke Ergebnis des Teams von Isack Hadjar, der sich auf P8 einsortierte. Altmeister Fernando Alonso hatte sich im Aston Martin noch dazwischen geschoben. Die Top-10 komplettierten Charles Leclerc (Ferrari) und Pierre Gasly im Alpine. Der Franzose hatte in Q2 mit seinem letzten Schuss noch Nico Hülkenberg auf Rang elf verdrängt. Punkte sind für den Sauber-Piloten dennoch realistisch.

Hamilton-Debakel und Aus in Q1 Den nächsten Tiefpunkt in seiner Ferrari-Zeit erlebte Lewis Hamilton. Der Rekordsieger der Formel 1 wurde in Las Vegas Letzter im Qualifying. Hamilton gilt normalerweise als ein Regenmeister, aber in Q1 ging nichts zusammen.

Er entschuldigte sich beim Team, dass er die Reifen nicht ins Temperatur-Fenster bekommen hatte. Damit feierte der Routinier eine traurige Premiere: Bei seinem 378. Grand Prix qualifizierte er sich zum ersten Mal in seiner F1-Karriere aus eigener Schuld als Letzter. Zusätzlich hatte der Brite noch Pech, weil bei seinem letzten Versuch zunächst Oliver Bearman eine gelbe Flagge verursacht hatte und dann Alexander Albon sein Vorderrad in der Wand abknickte.

Die Chance auf Wiedergutmachung hat Hamilton dann im Rennen, das am Sonntagmorgen (23.11.) deutscher Zeit startet. In unserem Live-Ticker gibt es alle Infos ab 4.30 Uhr auf unserer Website.