GP Las Vegas 2025 Training 1: Leclerc macht Ferrari Hoffnung und McLaren schwächelt

Hat die Attacke von John Elkann auf seine beiden Ferrari-Fahrer etwa doch Wirkung gezeigt? Zumindest bei Charles Leclerc könnte die beißende Kritik des Präsidenten in positive Energie umgewandelt worden sein. Der Monegasse war der schnellste Mann im ersten Training des Las-Vegas-Grand-Prix (20.11.).

Leclerc umrundete den 6,201 Kilometer langen Kurs in 1.34,802 Minuten und war damit anderthalb Zehntel flotter unterwegs als sein erster Verfolger. Zur Überraschung vieler war das Alexander Albon. Der Williams-Pilot hatte bereits am Medientag angedeutet, dass das Layout dem FW47 passt. Beim Thailänder ging aber die Sorge um, die Reifen nicht ins richtige Temperaturfenster zu bringen. Mit dem C5-Gummi von Pirelli scheint das jedoch kein Problem für Albon und Williams zu sein.

Auf Rang drei sortierte sich der nächste Fahrer ein, den man so weit vorne nicht erwartet hätte. Yuki Tsunoda konnte den guten Top-Speed seines Red Bull in FP1 umsetzen und verlor nur eine Zehntelsekunde auf Albon. Der Japaner schlug damit sogar seinen Teamkollegen Max Verstappen. Für den Niederländer musste sich ungewohnter Weise hinter Tsunoda einreihen. Auch wenn dem Weltmeister nur fünf Hundertstel langsamer war, sorgte das für Aufsehen.

Norris verbremst sich mehrfach Fünfter wurde Carlos Sainz. Der Spanier unterstrich damit die gute Performance der Williams im ersten Training. Erst auf Platz sechs reihte sich der erste McLaren ein. WM-Leader Lando Norris verlor jedoch fast eine halbe Sekunde auf Leclerc. Auffällig war, dass sich der Engländer mehrmals in Kurve 12 verbremste und in den Notausgang musste. Damit war er aber nicht alleine. Dieses Problem hatten viele Piloten in FP1. Isack Hadjar klassifizierte sich auf Rang sieben.

Oscar Piastri schaffte nur den achten Rang. Auch der Australier hatte seine Mühe, in Fahrt zu kommen. Es scheinen sich die Befürchtungen von Teamchef Andrea Stella zu bestätigen. McLaren hat Schwierigkeiten in Las Vegas, das Potenzial des MCL39 auszuschöpfen. Die Ingenieure müssen noch tüfteln, wie sie den Wagen auf Tempo bringen können.

Mercedes und Hamilton noch zu langsam Als einer der Top-Favoriten wurden vor dem Wochenende die Mercedes gehandelt. Im letzten Jahr fuhren die Silberpfeile den Gegner auf und davon und feierten einen überlegenen Doppelsieg. Im ersten Training reichte es nur zu den Plätzen neun und zehn. Vorjahressieger George Russell war einen Tick schneller als Andrea Kimi Antonelli. Der Abstand von sieben Zehntel auf Leclerc ist aber zu viel.

Knapp die Top-10 verpasste Lewis Hamilton. Der Rekordsieger konnte im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Charles Leclerc die gute Pace des Ferrari SF-25 nicht wirklich nutzen. Hamilton hatte auch mehr Mühe, seinen Wagen auf der Strecke zu halten. Da ist noch Feintuning für das zweite Training angesagt. Das beginnt um 5 Uhr deutscher Zeit. Ab 4.45 Uhr finden Sie alle Informationen dazu in unserem Live-Ticker.