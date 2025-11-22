GP Las Vegas 2025 Training 3: Russell überzeugend und die McLaren am Ende des Feldes

Das Wetter spielte beim dritten Training (21.11.) des Las-Vegas-Grand-Prix eine entscheidende Rolle. In der Nacht hatte es viel geregnet, bis in den Nachmittag tröpfelte es immer wieder in der Stadt der Sünde. Die Strecke trocknete bei Temperaturen von 13 Grad Celsius in der Luft und 14 Grad auf dem Asphalt nur sehr langsam ab.

Die schnellste Runde drehte kurz vor Schluss George Russell. Der Vorjahressieger umrundete in 1.34,054 Minuten den 6,201 Kilometer langen Stadtkurs. Damit war der Mercedes-Chauffeur zwei Zehntelsekunden schneller als Max Verstappen. Der Weltmeister war in seiner letzten fliegenden Runde auf Bestzeitkurs, verbremste sich allerdings in Kurve 12 und musste sich geschlagen geben. Am Funk schimpfte der 28-Jährige, dass er von einigen Fahrern aufgehalten wurden, die auf der trockenen Ideallinie langsam um den Kurs rollten.

Dritter wurde Alexander Albon. Der Williams-Pilot war damit eine der positiven Überraschungen in FP3 und unterstrich, dass mit dem FW47 auf diesem Kurs zu rechnen ist, auch wenn er acht Zehntel auf die Bestzeit verlor. Den vierten Platz schnappte sich Isack Hadjar im Toro Rosso.

Hamilton verbessert Bester Ferrari-Mann war Lewis Hamilton. Nachdem er in den ersten beiden Sessions das Nachsehen gegenüber Teamkollege Charles Leclerc hatte, kam er mit den Bedingungen besser zurecht. Vor allem als noch mit den Intermediates gefahren wurde, war er immer an der Spitze des Klassements zu finden.

Sein Mercedes-Nachfolger Andrea Kimi Antonelli wurde Sechster, vor dem zweiten Toro Rosso von Liam Lawson. Die Aston Martin von Lance Stroll und Fernando Alonso landeten dahinter, während Pierre Gasly im schnelleren der beiden Alpine die Top-10 komplettierte.

McLaren auf den letzten Plätzen Ein auf dem Zeiten-Tableau schwaches Bild gaben die beiden McLaren ab. Oscar Piastri schaffte nur den 19. Rang, während WM-Leader Lando Norris sogar Letzter wurde. Das Ergebnis sollte jedoch nicht überbewertet werden. Beide nahmen am Ende der Session nicht mehr an der Zeitenjagd teil, als sich die Strecken sukzessive verbesserte.

Dafür war man beim Weltmeister-Team früh Risiko gegangen. Nach einer halben Stunde war Norris der Erste, der auf dem soften Pirelli ausrückte. Der Engländer hatte durchaus seine Mühe, das Auto auf der Strecke zu halten. Piastri folgte wenige Momente später. Auch der Australier musste ein paar mal zaubern, um den MCL39 nicht in die Wand zu werfen.

Das Qualifying beginnt um 5 Uhr deutscher Zeit, im Live-Ticker bekommen Sie alle Informationen ab 4.45 Uhr auf unserer Website.