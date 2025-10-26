GP Mexiko 2025 Qualifying: Norris fährt Kreise umd seine WM-Gegner Piastri und Verstappen

Schon das dritte Training des Grand Prix von Mexiko war ein Fingerzeig für das Qualifying am Samstag (25.10.) in der Millionen-Metropole. Lando Norris hatte sich dort überlegen die Bestzeit gesichert und sich als klarer Favorit für die wichtige Zeitenjagd am Nachmittag herauskristallisiert.

Der 25-Jährige schaffte es in 1:15.586 Minuten den 4,304 Kilometer Kurs auf 2.200 Meter Höhe zu umrunden. Damit war der McLaren-Pilot fast drei Zehntel schneller als der Zweitplatzierte. Das ist eine Welt in der Formel 1, vor allem auf einer kurzen Strecke wie in Mexiko. Norris gelang mit seiner Fabelrunde gleichzeitig die 14. Pole-Position seiner Karriere.

Neben ihm wird Charles Leclerc den Grand Prix in Angriff nehmen. Der Ferrari-Fahrer unterstrich die gute Performance des SF-25 beim 20. WM-Lauf der Saison. Das bestätigte auch Lewis Hamilton als Dritter. Der Rekordsieger brachte sich mit dem starken Ergebnis in eine gute Ausgangsposition für den Sonntag. Anschließend war das Lächeln beim siebenmaligen Weltmeister zurückgekehrt.

Auf den letzten Drücker stellte noch sein alter Teamkollege George Russell den Mercedes in die zweite Startreihe. Das wird vor allem seinem Verfolger Max Verstappen nicht so gut schmecken, der nur Fünfter wurde. Trotz der langen Start- und Zielgeraden und des Windschattens bis T1 ist es ab Reihe drei schwer, nach vorne zu kommen.

Oscar Piastri kassierte einen herben Rückschlag im Qualifying von Mexiko.

Piastri bekommt Klatsche Andrea Kimi Antonelli klassifizierte sich als Sechster im Mercedes, dahinter folgte Carlos Sainz. Der Williams-Pilot war der klar schnellere Mann in seinem Team, muss aber am Sonntag (26.10.) von Rang zwölf ins Rennen gehen. Der Spanier trägt noch eine Strafe von fünf Startplätzen aus Austin mit sich herum.

Davon profitiert Oscar Piastri, der nur Achtschnellster war. Der WM-Leader kommt in Mexiko überhaupt nicht auf Touren. Mehr als eine halbe Sekunde brummte ihm Norris auf. Viel zu viel aus seiner Sicht. Da hat wohl jemand das Vertrauen in seinen MCL39 verloren. Das Potenzial hat das Auto, siehe Norris, weiterhin. Im Grand Prix dürfte nur Schadensbegrenzung drin sein.

Hülkenberg raus in Q2 Die Top-10 des Qualifyings komplettierten Isack Hadjar (Toro Rosso) und Oliver Bearman im Haas. Beide Rookies zeigten in Mexiko mal wieder ihre Stärke auf eine schnelle Runde. Das war bei Nico Hülkenberg nicht der Fall. Der Sauber-Mann schaffte es nur auf den 13. Rang. Von der Position sind aber Punkte erneut möglich.