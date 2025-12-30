Die schlimmsten Strecken für F1-Fans: Montreal, Shanghai, Suzuka & Co.

Eine Auswertung des britischen Wettanbieters BetGoodwin hat Google-Bewertungen aller 23 Austragungsorte der Formel-1-Saison 2025 untersucht. Entscheidend war der Anteil der Fünf-Sterne-Bewertungen im Verhältnis zu allen abgegebenen Rezensionen.

Die Ergebnisse zeigen ein deutliches Gefälle zwischen modernen Anlagen mit guter Infrastruktur und Traditionsstrecken, die sportlich zwar hohes Ansehen genießen, für Besucher aber weniger komfortabel sind. Sichtbarkeit, Erreichbarkeit und Organisation scheinen für das Urteil der Fans wichtiger zu sein als die sportliche Geschichte eines Kurses.

Schwächere Bewertungen für bekannte Klassiker Am Ende der Liste liegt der Shanghai International Circuit. Nach vier Jahren Pause kehrte die Anlage in den Kalender zurück, konnte die Zuschauer aber offenbar nicht überzeugen. Nur 63,11 Prozent der Bewertungen vergaben die Höchstnote. In den Rezensionen wird von einer guten Anlage, aber eingeschränkten Sichtmöglichkeiten berichtet.

Auch der Circuit Gilles Villeneuve in Montreal schneidet unterdurchschnittlich ab. 66,25 Prozent der Besucher vergaben fünf Sterne. Kritisiert werden dort vor allem Wegeführung und Zufahrt. In Japan kommt Suzuka auf 67,17 Prozent Fünf-Sterne-Bewertungen. Die Strecke gilt zwar als fahrerisch anspruchsvoll, bietet Zuschauern jedoch nur begrenzte Sichtbereiche. Ebenfalls im unteren Feld liegen Zandvoort und Barcelona.

Hohe Zustimmung für kompakte Anlagen An der Spitze des Rankings steht der Red Bull Ring in Spielberg. Mit einem Anteil von 85,96 Prozent Fünf-Sterne-Bewertungen liegt er deutlich vor allen anderen. Besucher loben die übersichtliche Streckenführung und den Blick auf mehrere Kurvenabschnitte.

Es folgen Monaco und Abu Dhabi. Beide Orte bieten völlig unterschiedliche Kulissen, erzielen aber ähnlich hohe Zustimmungswerte. In Monaco beeindruckt die Atmosphäre, in Abu Dhabi die moderne Anlage. Dahinter liegen Albert Park in Melbourne und Silverstone, die für gute Organisation und ein stimmiges Gesamtbild gelobt werden.

Methodische Grundlage Für die Analyse wurden alle Strecken des Kalenders 2025 auf Google Maps identifiziert. Erfasst wurden die durchschnittliche Bewertung, die Zahl der Rezensionen und der Anteil der Fünf-Sterne-Einträge. Anschließend erfolgte eine Rangfolge nach Prozentanteil. Die Strecke in Las Vegas blieb unberücksichtigt, da nur wenige Bewertungen vorlagen.