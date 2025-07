Große Flügel für 12 feuchte Runden: Wer verpokerte sich mit dem Setup?

Zwei Tage lang war es trocken in Spa. Doch ausgerechnet am wichtigsten Tag drohte Regen. Die Prognosen sprachen von einer Wahrscheinlichkeit von 60 bis 80 Prozent. Und davon, dass zur Startzeit ein größerer Schauer niedergehen sollte, mit der Tendenz, dass später der Himmel aufklart.

Mit einem fliegenden Start waren die Möglichkeiten begrenzt, auf der Rennstrecke Positionen gutzumachen. Das Überhol-Delta lag bei 0,9 Sekunden. Das DRS brachte nur zwei Zehntel. So gab es am Ende nur 25 Überholmanöver.

Am besten war, man erledigte die Aufgabe direkt in der Startrunde, so wie Max Verstappen im Sprint oder Oscar Piastri im Hauptrennen. "Spa ist die Strecke, auf der du am besten mit einem zweiten Startplatz leben kannst", meinte Piastri. Der Australier war ein Mal das Opfer und ein Mal der Täter.