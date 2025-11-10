Noten GP Brasilien: Antonelli, Norris, Verstappen glänzen – Tsunoda erneut schwach

An Bestnoten für Max Verstappen und Lando Norris hat man sich gewöhnt. Für Andrea Kimi Antonelli war es das erste Mal. Der GP Brasilien könnte für den Italiener der Durchbruch gewesen sein. Zum ersten Mal war er konstant schneller als Teamkollege George Russell. Zum ersten Mal machte er keine Fehler. Es war eine Steigerung zu seinem Montreal-Wochenende, wo er als Dritter erstmals auf dem Podest stand.

So wie Norris den GP Brasilien von A bis Z dominierte, hatte auch Antonelli seinen Stammplatz. Der 19-jährige Mercedes-Rookie belegte in beiden Qualifikationen, im Sprint und im Rennen den zweiten Platz. Für Norris reichte es nicht ganz. Aber ein Rückstand von 10,3 Sekunden ist nicht die Welt. Dafür darf sich Antonelli dafür feiern, drei Runden lang die Angriffe von Verstappen abgewehrt zu haben.

Teamchef Toto Wolff lobte: "Eine reife Leistung. Wir haben immer an Kimi geglaubt. Und es war immer klar, dass er bei dieser komplexen Technik Zeit brauchen wird, Fuß zu fassen. Das größte Problem für uns war, die hohe Erwartungshaltung zu bremsen, speziell in Italien. Heute hat er sich frei gefahren. Das wird seinem Selbstvertrauen guttun."

Norris mit einem Bein Weltmeister Lando Norris siegte im Stile von Verstappen und fuhr mit der maximalen Ausbeute von 33 Punkten nach Hause. Der WM-Titel rückt immer näher. 24 Punkte Vorsprung auf Oscar Piastri, 49 auf Max Verstappen. Jetzt kann sich Norris nur noch selbst ein Bein stellen. Das ist bei seiner derzeitigen Form unwahrscheinlich. Der Engländer meistert jetzt auch die schwierigen Momente. Und Piastri leistet sich immer mehr Fehler.

Max Verstappen wäre ein gefährlicherer Gegner, wenn er nicht so wit zurück läge. Hätte Red Bull früher ein brauchbares Setup für das Auto gefunden, hätte Verstappen mit Norris um die beiden Siege im Sprint und Hauptrennen gekämpft. So lieferte er wieder einmal eine grandiose Aufholjagd, die ihn aus der Boxengasse bis auf Platz 3 führte. Das verdient natürlich die Bestnote.

Mark Sutton via Getty Images Grüßt der kommende Weltmeister das Formel-1-Volk? Lando Norris hat nach der Brasilien-Gala 24 Punkte Vorsprung.

Fahrer-Noten GP Brasilien 2025 Hier die Fahrer-Noten im schnellen Überblick. Die detaillierten Kritiken zu allen 20 Piloten finden Sie wie immer in der Galerie.