Fahrer-Noten GP Las Vegas 2025: Sainz setzt drittes Highlight

Für die Bestnote reichte es diesmal bei keinem Fahrer. Dabei hätten in der Qualifikation alle mit Ausnahme von Alexander Albon die Bestnote verdient gehabt. Trotz schwierigsten Bedingungen im verregneten Las Vegas blieben alle bis auf den Williams-Piloten auf der Strecke. Am besten gelang das Lando Norris. Sein Vorsprung von über drei Sekunden überraschte sogar Regenmeister Max Verstappen.

Am Renntag lief es dann umgekehrt. Norris ließ sich durch die unmittelbare Nachbarschaft von Max Verstappen in der Startaufstellung nervös machen. Er kam besser weg, bremste aber zu spät. Vier Stunden lang durfte er sich noch über den zweiten Platz freuen. Das wäre die halbe Miete zum WM-Titel gewesen. Doch mit seiner Disqualifikation beginnt nun wieder das große Zittern.

Auch George Russell, Andrea Kimi Antonelli und Carlos Sainz haben sich die Note 9 verdient. Russell führte Probleme mit der Servolenkung an, warum er seine Favoritenrolle nicht ganz einlösen konnte. Andrea Kimi Antonellis Wochenende startete schlecht. Ein Verbremser und eine gelbe Flagge verbannten ihn auf den siebzehnten Startplatz.

Sein Rennen war grandios. Der Italiener kam als Fünfter ins Ziel, aus dem nach der Disqualifikation der beiden McLaren-Fahrer der dritte Platz wurde. Antonelli stoppte schon in der zweiten Runde und streichelte die Reifen bei hohem Tempo 48 Runden lang. Das war trotz einer Strafe für eine Frühstart eine reife Leistung.

Carlos Sainz setzte schon das dritte Highlight in dieser Saison. Dritter in Baku, gleiches Ergebnis im Sprint von Austin und jetzt Rang 3 in der Startaufstellung in Lad Vegas. Der Williams-Pilot konnte den Platz nicht ganz halten, sammelte aber als Vierter ordentlich Punkte. Williams hat mit dem Spanier die richtige Wahl getroffen.

Fahrer-Noten GP Las Vegas Hier die Fahrer-Noten für den Las-Vegas-Grand-Prix in der Kurzübersicht. Die detaillierten Einzelkritiken zu allen 20 Piloten finden Sie wie immer in der Galerie.