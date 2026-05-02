Formel 1: Darum fiel Hülkenberg schon vor dem Sprint-Start aus

In den USA gehört Show und Spektakel fest zum Sport dazu. Deshalb ist der Sprint auch ein regelmäßiger Bestandteil der Rennwochenenden in Miami. McLaren freute sich besonders darüber, dass es schon am Samstag (2.5.) Punkte gab. Lando Norris und Oscar Piastri feierten einen überlegenen Doppelsieg.

Die Entscheidung um die Vergabe der vorderen Plätze fiel schon am Start. Weil Kimi Antonelli wegen eines technischen Problems nicht gut von der Linie wegkam, reihte sich Piastri direkt vor der ersten Kurve hinter seinem Teamkollegen ein. Auch Charles Leclerc im Ferrari ging am Mercedes des WM-Spitzenreiters vorbei, was ihm den dritten Platz einbrachte.

Im weiteren Verlauf des an der Spitze etwas ereignislosen Sprints musste sich Antonelli gegen Teamkollege George Russell verteidigen. Einmal wechselten die Positionen kurz. Den Angriff von Russell in Runde 7 konterte Antonelli aber direkt einen Umlauf später.

xpb Kimi Antonelli wurde am Start von Oscar Piastri und Charles Leclerc geschnappt.

Track-Limit Strafe nach dem Rennen Weil der WM-Spitzenreiter aber zu oft gegen die Track-Limits verstieß, setzte es nach der Zieldurchfahrt noch eine Fünf-Sekunden-Strafe, die Antonelli von Rang vier auf Position sechs warf. Neben Russell gewann auch Max Verstappen kampflos einen Platz.

Der Niederländer hatte sich lange mit Lewis Hamilton duelliert. Nach dem ersten Angriff in Runde 8 musste Verstappen den Platz wieder zurückgeben, weil er im Zweikampf neben die Strecke geraten war. Zwei Runden später machte der Red-Bull-Pilot dann aber kurzen Prozess mit seinem Gegner. Hinter Hamilton sammelte Pierre Gasly den letzten WM-Punkt.

xpb Nico Hülkenberg wurde im Sprint unfreiwillig zum Zuschauer.

Audi-Leck am Hülkenberg-Audi Für Audi gab es nichts Zählbares. Gabriel Bortoleto kam auf Rang 11 ins Ziel – mit relativ großem Rückstand auf Franco Colapinto im zweiten Alpine. Nico Hülkenberg konnte gar nicht ins Geschehen eingreifen. Sein R26 rollte auf dem Weg in die Startaufstellung mit qualmendem Heck aus.

Schon kurz bevor das Auto mit der Startnummer 27 die Garage verließ, konnte man eine auslaufende Flüssigkeit erkennen. Das Leck war offenbar die Folge eines Wartungsfehlers. Die Ingenieure hoffen, dass eine Teilnahme an der Qualifikation nicht gefährdet ist. Eine endgültige Diagnose kann aber erst nach einer genauen Untersuchung des Autos in der Garage getroffen werden.