Formel-1-Autos mit aktiver Aerodynamik: Was passiert bei einem Flügelschaden?

Die Formel-1-Fans müssen sich diese Saison an neue Bilder gewöhnen. Dass der Flap des Heckflügels zum Überholen hochgeklappt werden darf, das kennen wir schon aus den letzten Jahren. Das umstrittene DRS in seiner alten Form wird es mit der neuen Autogeneration jedoch nicht mehr geben. Künftig klappt nicht mehr nur ein einziger Flap hinten hoch, sondern zwei Elemente stellen sich flach, um den Luftwiderstand zu verringern.

Zudem darf das System nicht nur auf einigen ausgewählten Geraden aktiviert werden, sondern auf allen Vollgaspassagen. Ein Fahrer muss sich auch nicht mehr in einem Einsekunden-Fenster zum Vordermann befinden, stattdessen dürfen alle Piloten den Vorteil nutzen. Es handelt sich somit nicht mehr um eine Überholhilfe, sondern um ein Tool, das beim Sprit- bzw. Energiesparen helfen soll.

Die zweite große Veränderung besteht darin, dass nun auch am Frontflügel der Luftwiderstand auf Knopfdruck reduziert wird. Auch hier klappen die oberen zwei Flaps in eine flachere Position. Wie das System funktioniert, war bisher aber nicht ganz klar. Das Reglement macht keine genauen Vorgaben, welche Technik für den Mechanismus genutzt werden muss. Die Teams könnten zum Beispiel auch Stellmotoren verwenden.

Red Bull Auf den Racing-Bulls-Renderings ist der Mechanismus zur Frontflügelverstellung gut zu erkennen.

Hydraulik vorne und hinten Audi-Technikchef James Key erwartet jedoch, dass die meisten Autos ein hydraulisches System verbaut haben: "Wir haben mit der Hydraulik beim Heckflügel schon so viel Erfahrung gesammelt, dass es der logische Weg ist. Man möchte ja, dass sich beide Flügel absolut synchron verstellen. Also dürfte es auch vorne eher hydraulische Systeme geben", prophezeit der Ingenieur.

Für die Hydraulik spricht auch noch ein zweites Argument: "Die Verstellung muss in ganz kurzer Zeit passieren. Wenn man sich die Aktivierung in der Garage anschaut, kann man die Bewegung selbst gar nicht wahrnehmen. Der Flügel ist entweder in der einen oder der anderen Position. Das ist unglaublich schnell und dazu auch noch unfassbar laut. Da sind gewaltige Kräfte am Werk", berichtet Key.

Mit einer Hydraulik in der Front stellt sich natürlich die Frage, was im Falle eines Unfalls passiert. Es müssen ja logischerweise Leitungen durch die Nase gelegt werden. Dass der Flügel im Kampfgetümmel etwas abbekommt, ist schnell passiert. Muss ein Fahrer dann vorzeitig aufgeben, weil er ohne die Flap-Verstellung chancenlos ist?

Red Bull Bei Red Bull könnten die Flaps über einen Steg hinten in der Nase flachgestellt werden.

Flügel kann gewechselt werden Key gibt in diesem Punkt Entwarnung: "Wir haben eine Lösung gefunden, mit der man den Flügel bei einem Boxenstopp wechseln kann. Und der Mechanismus funktioniert danach auch wieder. Die Verbindung der Hydraulik ist ähnlich wie bei einem Schnellverschluss bei einem Gartenschlauch gelöst."

Genauere Details wollte der Technikchef zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten. Klar ist aber, dass im Frontflügel noch ein Sicherheitsmechanismus verbaut werden muss, damit bei einer Beschädigung der Leitungen nicht die komplette Hydraulikflüssigkeit ausläuft.