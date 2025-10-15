Russell-Vertrag endlich fix: Mercedes lässt Spielraum für Verstappen

Es war eine lange Geburt. Dafür, dass George Russell und Mercedes eigentlich keine anderen Optionen hatten, als sich für ein weiteres Jahr aneinander zu binden, wurden die Vertragsverhandlungen zu einer echten Hängepartie. Spätestens seit sich das Thema Max Verstappen mit Auslaufen der Ausstiegsklausel Ende Juli erledigt hatte, war klar, dass auch bei Mercedes keine personellen Veränderungen anstehen werden.

Am Mittwoch (15.10.) hat das deutsch-britische Werksteam nun endlich Vollzug vermeldet. George Russell wird wie erwartet auch 2026 im Silberpfeil sitzen. Sein Teamkollege bleibt Kimi Antonelli, der nach seiner Rookie-Saison endlich den Durchbruch schaffen will. Für Teamchef Toto Wolff bietet sich damit eine gute Gelegenheit, die Stärke seiner Fahrerpaarung noch einmal zu evaluieren. Danach muss er entscheiden, ob ein Upgrade nötig ist.

Das Rennstalloberhaupt betonte, dass man stets mit Russell und Antonelli weitermachen wollte: "Die Bestätigung unserer Fahrerpaarung war immer nur eine Frage des Zeitpunkts, nicht des Ob. Wir wollten uns Zeit nehmen, die Verhandlungen ordnungsgemäß führen und sicherstellen, dass alle Seiten zufrieden sind. Ich bin froh, dass uns das gelungen ist. George und Kimi haben sich als starkes Duo erwiesen, und wir freuen uns darauf, unseren Weg gemeinsam fortzusetzen."

Mehrjähriger Vertrag mit Optionen? Eine Frage, die noch offenbleibt, betrifft die Länge der Verträge. Die Pressemitteilung spricht lediglich davon, dass beide Piloten nur bis zum Ende der Saison 2026 an den Rennstall gebunden sind. Doch nach Informationen von auto motor und sport soll es sich beim neuen Russell-Deal um einen mehrjährigen Vertrag handeln. Weitere Details will man zu diesem Zeitpunkt aber nicht an die Öffentlichkeit lassen.

Es wäre jedoch sehr verwunderlich, wenn es nicht schon nach der Saison 2026 Ausstiegsoptionen gäbe. Ähnlich war es auch bei Lewis Hamilton, der im August 2023 einen neuen Zweijahresvertrag bei Mercedes unterschrieben hatte. Alle hatten erwartet, dass der Rekordsieger damit bis einschließlich 2025 festgenagelt ist. Doch dann kündigte der Engländer bereits Anfang 2024 an, eine Klausel zu ziehen und seinen langjährigen Arbeitgeber in Richtung Ferrari zu verlassen.

Die besondere Konstellation mit der großen Reglementreform in der kommenden Saison verlangt von allen Beteiligten maximale Flexibilität. Sollte Mercedes, wie von einigen Experten erwartet, mit dem neuen Reglement wieder um den Titel kämpfen können, dann werden die besten Piloten ganz automatisch an der Tür von Toto Wolff anklopfen. Der Rennstall hätte dann die Qual der Wahl.

Mark Sutton via Getty Images Aktuell halten viele Experten Max Verstappen und George Russell für die zwei besten Fahrer der Formel 1.

Verstappen bleibt weiter ein Thema Der Red-Bull-Vertrag von Verstappen läuft offiziell zwar noch bis 2028. Wie man hört, soll es für den vierfachen Weltmeister aber Ende 2026 erneut Möglichkeiten zum vorzeitigen Ausstieg geben. Mercedes wird sich die Option sicher offengelassen haben, dem aktuell besten Fahrer im Feld ein Cockpit zu geben, sollte der Niederländer es denn wollen. Dann würde sich nur die Frage stellen, welcher Mercedes-Pilot weichen muss.

Auch für die Fahrer ist es wichtig, nicht zu lange bei einem Team festzuhängen. Keiner weiß, wie es sportlich in der kommenden Saison aussehen wird. Sollte Mercedes auch im nächsten Jahr nicht um den Titel kämpfen können, muss sich Russell die Frage stellen, ob er nicht freiwillig das Weite sucht. Ein Fahrer seines Kalibers weckt bei anderen Teams sicher Begehrlichkeiten. Die Frage lautet auch, ob er sich der möglichen Aufgabe mit Verstappen als Teamkollege stellen will.

Wilhelm Wolff und Russell bilden auch 2026 ein Team. Doch schon für 2027 könnten die Karten neu gemischt werden.

Mercedes-Junioren bleiben an Bord Bei der aktuellen Vertragsverlängerung betonte der Brite noch seine ganze Loyalität zu Mercedes: "Ich bin sehr stolz darauf, unseren gemeinsamen Weg fortzusetzen. Nächstes Jahr werde ich seit zehn Jahren bei Mercedes unter Vertrag stehen, seit ich 2017 erstmals unterschrieben habe."

"Es war bisher eine lange und erfolgreiche Partnerschaft. Ich bin gespannt, was vor uns liegt – ganz besonders, da uns im nächsten Jahr eine der größten Regeländerungen in der Geschichte des Sports erwartet. Wir sind alle unglaublich fokussiert darauf, dies zu einem Erfolg zu machen, und ich persönlich möchte an meine bisher stärkste Saison in der Formel 1 anknüpfen."