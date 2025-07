GP Belgien 2025 Rennen: Piastri siegt nach roter Flagge

Das war der entscheidende Move des Rennens. Er feierte seinen sechsten Saisonsieg und baute seine Führung in der WM auf 16 Punkte vor Norris aus, der den dritten McLaren-Sieg in Folge komplettierte.

Lewis Hamilton machte elf Plätze gut und wurde Siebter in Spa.

Der fünfte Platz ging an George Russell im Mercedes. Einen starken sechsten Rang erkämpfte sich Alexander Albon, der wichtige Punkte für Williams holte. Der Thailänder schaffte es sogar, den Mann des Rennens hinter sich zu halten: Lewis Hamilton war nur von P18 in den Grand Prix gestartet. Als die Strecke noch nass war, überholte er einen Kontrahenten nach dem anderen. Zudem stoppte er in Runde 11 als erster Pilot und nahm die Medium-Reifen mit.