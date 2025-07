GP Belgien 2025 Sprint-Qualifying: Piastri deklassiert die Gegner

Der WM-Leader hat den ersten wichtigen Schlagabtausch in Spa für sich entschieden. In der Sprint-Qualifikation (25.7.) zum Grand Prix von Belgien gelang Oscar Piastri eine Fabelrunde. Der Australier benötigte 1.40,510 Minuten für den 7,004 Kilometer langen Kurs in den Ardennen. Die Zeit bedeutete gleichzeitig einen neuen Streckenrekord.

Der vierte Rang ging an Charles Leclerc im Ferrari. Die Überraschung in der Sprint-Quali war Esteban Ocon. Platz fünf im Haas sorgte für Aufsehen im Paddock. Die dritte Startreihe komplettierte Carlos Sainz im Williams. Der zweite Haas-Pilot Oliver Bearman wurde Siebter vor Pierre Gasly im Alpine. Die Top 10 vervollständigten Isack Hadjar (Toro Rosso) und Sauber-Rookie Gabriel Bortoleto.

Noch schlechter lief es für einen weiteren Routinier. Lewis Hamilton erlebte in SQ1 ein Debakel. Der Superstar hatte in Stavelot bei seinem ersten Versuch einen Quersteher. In seiner letzten schnellen Runde drehte sich Hamilton auf dem Weg in den zweiten Teil der Sprint-Quali auf der Anfahrt zur Bus-Stop-Schikane. Unvermittelt überholte ihn das Heck seines Ferrari. Mit gesenktem Kopf zog der Rekordsieger nach Startplatz 18 von dannen.