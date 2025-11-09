GP Brasilien 2025 Rennen: Norris auf dem Weg zum Titel

14 Tage nach dem Grand Prix von Mexiko hat Lando Norris auch das viertletzte Saisonrennen in São Paulo gewonnen. Wie schon im Sprint am Vortag ließ der Brite von der Pole-Position nichts anbrennen. 71 Runden kontrollierte er fehlerfrei das Tempo. Am Ende rollte der WM-Spitzenreiter mit 10,3 Sekunden Vorsprung über die Linie. Damit machte der McLaren-Pilot einen großen Schritt in Richtung Weltmeistertitel.

Bei der Frage nach dem Sieger war die Geschichte schnell erzählt. Die Vergabe der weiteren Podiumsplätze entwickelte sich aber zu einem echten Krimi. Zu einer mitentscheidenden Szene kam es schon in Runde 6. Nach einer frühen Safety-Car-Phase, die durch den Ausfall von Lokalmatador Gabriel Bortoleto in der Startrunde verursacht wurde, setzte Oscar Piastri beim Restart von Position vier zum Angriff an.

Am Ende der Zielgeraden bremste der Australier innen auf der letzten Rille. Dabei kam es zum Kontakt mit Kimi Antonelli. Der Mercedes wurde durch den Schubser in den Ferrari von Charles Leclerc bugsiert. Der Monegasse zog bei der Kettenreaktion den Kürzesten. Mit gebrochener Aufhängung musste er schon früh aufgeben. Antonelli und Piastri konnten ihre Fahrt fortsetzen.

Andy Hone via Getty Images Piastri nahm Antonelli auf die Hörner, der wiederum Leclerc aufgabelte.

Verstappen-Aufholjagd bis aufs Podium Für das Foul des McLaren-Piloten setzte es eine 10-Sekunden-Strafe, die beim ersten Boxenstopp abgesessen werden musste. Das gab dem von hinten furios heranstürmenden Max Verstappen einen einfachen Weg vorbei am McLaren. Das war dem Niederländer aber noch nicht genug. In den letzten Runden begab sich der Weltmeister auch noch auf die Jagd auf die beiden Mercedes.

Neun Runden vor Schluss konnte Russell keine Gegenwehr mehr bieten. Antonelli dagegen leistete dem Red Bull in einem spannenden Finale bis ins Ziel erbitterten Widerstand und wurde mit dem zweiten Platz belohnt. Auf der Linie hatte Verstappen nur drei Zehntel Rückstand. Piastri beendete das Rennen vier Zehntel hinter Russell auf Rang fünf.

Dank der Hilfe der beiden Mercedes konnte Norris seinen Vorsprung auf Piastri auf 24 Punkte ausbauen. Zu Verstappen ist die Lücke bereits auf 49 Zähler aufgegangen. Bei nur noch drei ausstehenden Rennen hat der Engländer damit mehr als eine Hand am Meisterpokal. "Ich denke gar nicht an den Titel", winkte Norris ab. "Wenn man sieht, was Max heute veranstaltet hat, ist es noch ein weiter Weg. Alles kann sich schnell ändern."

Mark Thompson via Getty Images Hülkenberg kam mit einem Stopp über die Runden. Ollie Bearman konnte der Rheinländer nicht aufhalten.

Hülkenberg-Punkte mit Einstopper In Interlagos wurde nicht nur hart um die Top-5-Plätze gekämpft, sondern auch um die restlichen Punkteränge. Ollie Bearman zeigte wie schon in Mexiko die beste Pace im Mittelfeld. Der Haas-Pilot schob sich an den beiden Toro Rosso vorbei auf Rang sechs. Das interne Duell der Red-Bull-Junioren entschied Liam Lawson gegen Isack Hadjar für sich.

Genau wie Lawson setzte auch Nico Hülkenberg auf eine alternative Einstopp-Strategie. Der Rheinländer wurde am Ende auf Rang 9 mit zwei WM-Punkten belohnt. Der letzte Zähler ging an den in Brasilien überraschend stark aufgeigenden Pierre Gasly.