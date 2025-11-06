So schafften es die Williams-Fans auf das F1-Auto im Gulf-Look für den GP von Brasilien

Rennautos im Gulf-Look haben sich in die Gedächtnisse von Motorsport-Fans eingebrannt. Das Hellblau, akzentuiert mit orangen Streifen samt des Schriftzugs, steht für die wilde Zeit der PS-Welt. Fahrer und Autos wurden im Gulf-Design zu Rockstars der Szene. Vor allem bei den 24 Stunden von Le Mans avancierten die Ford GT40 und die Porsche 917 zu Publikumslieblingen bei den Fans, wenn sie vorbeirauschten. Die Stars hießen unter anderem Derek Bell und Jacky Ickx. Beide starteten auch in der Formel 1.

In der Königsklasse gab es zur Hochzeit der Gulf-Rennwagen kein Auto im Design des Mineralölkonzerns zu bestaunen. Erst in den vergangenen Jahren fand der hellblaue Look den Weg in die Formel 1. Zunächst lackierte McLaren seinen MCL35 für den Monaco-Grand-Prix 2021 in Gulf-Farben. Es brachte Glück: Lando Norris wurde beim Klassiker im Fürstentum Dritter.

Der Mineralöl-Mischer wechselte dann aber die Seiten. Von einem Traditionsteam ging es zum nächsten. Gulf wurde neuer Sponsor von Williams. Trotz der Hoffnungen vieler Fans, gab es ab der Saison 2023 keinen reinen Gulf-Look auf dem FW45 zu sehen. Immerhin durften die Zuschauer bei wenigen Ausnahmen den Williams in den nostalgischen Farben bewundern – und das dürfen die Fans nun auch beim diesjährigen Grand Prix von Brasilien (9.11.).

Williams hört auf die Fans Beim viertletzten Rennen der Saison starten Alexander Albon und Carlos Sainz mit der historischen Spezial-Lackierung. Williams hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Das Motto "Driven by Words" lässt sich auf dem Rennwagen deutlich erkennen. Die Fans durften ab Juli dieses Jahres ihre Wörter einreichen, die sie mit Gulf verbinden. Insgesamt 140.000 Mal stimmten die Williams-Anhänger ab.

Die beliebtesten Begriffe bei den Fans waren "Legacy", "Passion" und "Teamwork". Zu den Top-3 gesellen sich auf dem FW47 noch weitere 490 Wörter, die den Wagen verzieren. Ummantelt sind sie von den ikonischen Gulf-Farben Hellblau und Orange. Williams-Teamchef James Vowles frohlockte: "Als legendäres Formel-1-Team mit einer Titel-Historie und dem Ziel, erneut zu gewinnen, wissen wir, wie viel Williams unseren Millionen Fans weltweit bedeutet. Diese Kampagne mit Gulf hat das unterstrichen."

Platz fünf absichern in Brasilien Die Spezial-Lackierung soll nicht nur gut aussehen, sondern auch Punkte bringen. Williams rangiert momentan auf Platz fünf bei den Konstrukteuren. Der Abstand zum ersten Verfolger Toro Rosso beträgt 39 Punkte. Das ist auf den ersten Blick ein beruhigendes Polster. Doch ein Chaos-Rennen könnte das Klassement noch durcheinanderwirbeln.