Verleih-Option für Kimi Antonelli: Öffnet Mercedes die Tür für Verstappen?

Laut Gazzetta dello Sport könnte sich nun eine ganz neue Möglichkeit eröffnen. Die Variante, die in den italienischen Medien gespielt wird, lautet nicht mehr "Verstappen statt Russell", sondern "Verstappen und Russell". Um ein Superteam der beiden absoluten Top-Fahrer zu bilden, müsste Kimi Antonelli das zweite Cockpit frei machen. Dabei wurde das Ausnahmetalent zu Saisonbeginn gerade erst in die Königsklasse befördert.

Zak Mauger via Getty Images

Antonelli wäre laut der italienischen Sportzeitung aber nicht komplett aus dem Rennen. Um dem Rookie weiter Fahrpraxis zu geben, könnte er bei Alpine zwischengeparkt werden. Noch einmal zur Erinnerung: Alpine fährt ab der kommenden Saison nicht mehr mit eigenen Motoren, sondern mit Mercedes-Antrieb. Mit Flavio Briatore steht ein guter Kumpel von Toto Wolff beim französisch-britischen Team am Ruder.

Für Mercedes hätte diese Variante den Vorteil, dass man Antonelli im internen Duell mit Verstappen nicht sofort verheizen würde, wie es bei Red Bull mit so vielen Junioren passiert ist. Der Italiener könnte in Ruhe Erfahrung sammeln und nach Abschluss der Lernphase wieder zum Silberpfeil-Team zurückkehren. Alpine seinerseits würde einen Fahrer bekommen, der deutlich stärker eingeschätzt wird als die Kandidaten aus dem eigenen Nachwuchskader.

Ein reines Win-Win-Geschäft wäre die Nummer aber nicht. Wenn Alpine als Ausbildungsbetrieb herhalten müsste, ohne die langfristigen Rechte an Antonelli zu bekommen, würde man sich den Service sicher teuer bezahlen lassen. Fordert Mercedes den 18-Jährigen irgendwann zurück, müsse sich Alpine wieder nach Ersatz umschauen.

George Russell und Max Verstappen in einem Team - kann das gut gehen?

Clive Rose via Getty Images

Und auch bei Mercedes glauben nicht alle Experten daran, dass ein Superteam aus Russell und Verstappen funktionieren würde. Die beiden Alpha-Tiere gelten nicht gerade als gute Freunde. Am Ende der Vorsaison war ein Streit um eine Strafe für Verstappen komplett eskaliert. Beide Piloten beschimpften sich über die Presse gegenseitig.

Wenn man es aber einem zutrauen muss, die beiden Rivalen unter einen Hut zu bekommen, dann ist es Toto Wolff. Der erfahrene Teamchef hat in der Zeit mit Lewis Hamilton und Nico Rosberg gelernt, wie man zwei Piloten mit Titel-Ambitionen zufriedenstellt. Nach dem Rückzug von Rosberg am Ende der Saison 2016 war es lange Zeit relativ ruhig in Brackley. Doch sollte Verstappen wirklich kommen, könnte es mit der Ruhe bald vorbei sein.