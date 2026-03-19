Formel 1: Darum wird Lando Norris hier von Kopf bis Fuß vermessen

Prominenter Neuzugang für eine der bekanntesten Touristenattraktionen der Welt: Das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds London kündigt für den Sommer die Enthüllung einer Figur von Formel-1-Star Lando Norris an. Erste Aufnahmen von den Vorbereitungen zeigen bereits, wie detailverliebt die Umsetzung des McLaren-Piloten erfolgen soll.

Der 26-jährige Brite arbeitete dafür eng mit den Künstlern des Studios zusammen. In aufwendigen Sitzungen wurden zahlreiche Messungen vorgenommen und Farbabgleiche durchgeführt. Vom Helm bis zu den Rennschuhen wurde alles exakt begutachtet. Ziel ist eine möglichst perfekte Nachbildung des aktuellen Formel-1-Champions in seiner Dienstkleidung.

Norris gehört seit seinem Debüt 2019 zu den prägenden Gesichtern der Königsklasse. Der McLaren-Star kommt vor allem bei den jüngeren Fans gut an und sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Umsatzrekorde bei den Merchandising-Verkäufen. Demnächst soll seine Nachbildung auch bei Madame Tussauds neue Besucher anlocken und die Kassen klingeln lassen.

Madame Tussauds Die Künstler von Madame Tussauds haben verschiedene Augen zur Auswahl. Welche entsprechen dem Vorbild am besten?

Große Ehre für Lando Norris Spätestens mit seinem ersten WM-Titel im Dezember 2025 hat sich der McLaren-Pilot endgültig in der Motorsport-Elite etabliert. Neben konstant starken Leistungen auf der Strecke punktet er auch mit seiner nahbaren Art und großer Präsenz in den sozialen Medien, vor allem auf Twitch. Abseits des Cockpits ist er zudem Mitgründer des Esport-Teams Quadrant.

"Es ist ziemlich surreal, eine eigene Figur bei Madame Tussauds zu bekommen. Das ist eine große Ehre", sagte Norris im Rahmen der Bekanntgabe. Besonders beeindruckt zeigte er sich von der Detailarbeit der Künstler. "Ich kann es kaum erwarten, dass Fans die fertige Figur im Sommer in London zu sehen bekommen."

Madame Tussauds Norris hatte sichtlich Spaß bei den Vorbereitungen in London.

Norris neben Hamilton, Ronaldo und Co. Auch seitens des Museums ist die Vorfreude groß. General Manager Steve Blackburn bezeichnet Norris als "eine der prägenden Figuren des modernen Sports". Als Fahrer sei er ehrgeizig, furchtlos und weltweit beliebt. Das Team von Madame Tussauds habe "mit Vollgas" daran gearbeitet, eine exakte Nachbildung zu schaffen.

Die Figur wird künftig im "Culture Capital"-Bereich der Londoner Ausstellung zu sehen sein. Der Rennfahrer soll dann Seite an Seite mit anderen Sportgrößen wie Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Anthony Joshua und Kylian Mbappé stehen.