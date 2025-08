Trotz Honda-Vergangenheit: Verstappen spottet über Fronttriebler

Max Verstappen ist ein Mann klarer Worte. Wenn man dem Weltmeister eine Frage stellt, bekommt man in den meisten Fällen auch eine ehrliche Antwort. Die muss allerdings nicht immer mit der offiziellen PR-Linie seiner Vorgesetzten übereinstimmen. Wir erinnern nur an die kritischen Worte zur Formel-1-Premiere in Las Vegas, für die das F1-Management nur wenig Begeisterung übrighatte.