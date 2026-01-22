McLaren geht volles Risiko: Keine Technik-Upgrades für Melbourne

Bei McLaren hat die heiße Phase der Saisonvorbereitung schon längst begonnen. Der neue MCL40 ist bereits fertig und befindet sich gerade bei den Prüfstandsexperten von AVL in Graz zu letzten Probeläufen mit der kompletten Antriebseinheit. "Das ganze Programm läuft nach Plan. Damit sind wir natürlich happy", erklärte Teamchef Andrea Stella im Rahmen einer kleinen Presserunde.

Teil des Plans ist auch, dass der neue McLaren noch nicht komplett bereit ist, wenn am kommenden Montag (26.1.) in Barcelona die erste Testwoche beginnt. "Aktuell sieht es so aus, dass wir entweder am zweiten oder am dritten Tag in den Test einsteigen", verriet Stella. "Wir wollten uns so viel Zeit wie möglich für die Entwicklung geben. Man darf ja sowieso nur drei von den ...