AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Formel 1
Formel 1 News

McLaren geht volles Risiko: Keine Technik-Upgrades für Melbourne

McLaren verrät Details zum Testprogramm
Keine großen Technik-Upgrades für Melbourne

McLaren wird schon in der ersten Shakedown-Woche in Barcelona mit dem Aero-Paket für Melbourne aus der Garage rollen. Teamchef Andrea Stella verrät, warum man im Gegensatz zur Konkurrenz kein frühes Upgrade eingeplant hat.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.01.2026
Als Favorit speichern
McLaren - Garage - Parc Fermé - 2025
Foto: McLaren

Bei McLaren hat die heiße Phase der Saisonvorbereitung schon längst begonnen. Der neue MCL40 ist bereits fertig und befindet sich gerade bei den Prüfstandsexperten von AVL in Graz zu letzten Probeläufen mit der kompletten Antriebseinheit. "Das ganze Programm läuft nach Plan. Damit sind wir natürlich happy", erklärte Teamchef Andrea Stella im Rahmen einer kleinen Presserunde.

Teil des Plans ist auch, dass der neue McLaren noch nicht komplett bereit ist, wenn am kommenden Montag (26.1.) in Barcelona die erste Testwoche beginnt. "Aktuell sieht es so aus, dass wir entweder am zweiten oder am dritten Tag in den Test einsteigen", verriet Stella. "Wir wollten uns so viel Zeit wie möglich für die Entwicklung geben. Man darf ja sowieso nur drei von den ...

Mehr zum Thema Alpine F1