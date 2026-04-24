Formel 1: Neuer Miami-Zeitplan - Deshalb verlängert die FIA das Freie Training

In Miami startet die Formel-1-Saison noch einmal neu. Diesen Satz hörte man vor der vierwöchigen Zwangspause durch den Iran-Krieg immer wieder im Fahrerlager. Dabei verwiesen die meisten Ingenieure auf die großen Upgrade-Pakete, die jedes Team zum Florida-Gastspiel bringen wird. Damit könnte das Kräfteverhältnis komplett auf den Kopf gestellt werden.

In der Pause einigte sich die FIA mit den Teams dann auch noch auf neue Regeln. Mit der Nachjustierung beim Energie-Management soll das Qualifying wieder mehr zu einer Mutprobe werden als es noch zu Saisonbeginn war. Im Rennen versuchten die Verantwortlichen mit Anpassungen die gefährlichen Speed-Unterschiede zu verringern.

Ein weiterer Risikofaktor, an dem die Formel 1 arbeitet, sind die Starts. In den ersten Rennen kamen die Fahrer regelmäßig nur schlecht aus den Blöcken. Teilweise blieben die Autos ganz vor der Ampel stehen, als die Lichter ausgingen. Um Auffahrunfälle zu vermeiden, soll künftig die MGU-K einspringen, wenn der Verbrenner stottert. Der Plan sieht vor, schlechte Starts per Sensor zu erkennen und dem Auto dann einen automatischen Elektro-Schub zu verpassen.

50 Prozent mehr Trainingszeit In Miami soll das neue Sicherheitsfeature erstmals getestet werden. Das Problem dabei: Mit Miami und Montreal handelt es sich gleich bei den nächsten beiden Grand-Prix-Events um Sprint-Wochenenden. Statt drei Freien Trainings, in denen Fahrer und Ingenieure alle Änderungen auf Herz und Nieren ausprobieren können, gibt es nur noch eine einzige Testsession am Freitag.

Wegen der besonderen Situation, die zum Teil außerhalb der Verantwortung der Teams lag, hat sich die FIA jetzt mit allen Beteiligten darauf geeinigt, die Trainingszeit der Auftaktsitzung zu verlängern. Statt 60 stehen nun 90 Minuten auf der Uhr.

FIA

Auswirkungen auch auf Rahmenserien Startschuss ist jetzt nicht mehr 12.30 Uhr Ortszeit, sondern schon um 12.00 Uhr. Der Abpfiff erfolgt wie zuvor geplant um 13.30 Uhr. Für die deutschen Fans ergibt sich somit eine spannende Session zur besten Sendezeit am Abend von 18 Uhr bis 19.30 Uhr.