Nico Hülkenbergs Ziele mit Audi: Darum gab's noch keine 2026er-Simulator-Tests

Nach dem Grand Prix von Ungarn läutet die Formel 1 ihre vierwöchige Sommerpause ein. Für Nico Hülkenberg geht damit ein abwechslungsreiches Halbjahr bei Sauber zu Ende. Mit dem Rheinländer hat das Schweizer Traditionsteam wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Den sechsten Platz in der WM-Tabelle hätten sich wohl selbst die kühnsten Optimisten in Hinwil nicht erträumt.

Entsprechend zufrieden fällt das Zwischenfazit bei Hülkenberg aus: "Wenn man sich die Entwicklung von den Wintertests bis heute anschaut, überwiegt sicher das Positive. Nach Barcelona sind wir fünf Rennen in Folge in die Punkte gefahren. Dabei gab es auch noch ein Podium. Der Trend geht also in die richtige Richtung. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir mit diesem Stand schon gestartet wären. Aber es kam leider etwas anders."