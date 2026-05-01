Formel 1: Deshalb erwartet Audi ein schwieriges Wochenende in Miami

Zwei Zähler gab es direkt beim ersten Rennen unter dem Audi-Banner in Melbourne. Seitdem ist nichts mehr auf das Konto des neuen Werksteams hinzugekommen. Ein Grund für die Flaute lag in den schlechten Rennstarts. Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto verloren auf den ersten Metern regelmäßig viele Positionen.

Die rennfreie Zeit nach den Absagen von Bahrain und Jeddah haben die Ingenieure genutzt, um an dem Problem zu arbeiten. Weil die Hardware des Antriebsstrangs aber nicht geändert werden darf, konnte man nur an der Software und den Prozeduren herumtüfteln. "Ich hoffe, dass es etwas besser wird. Ganz wird das Problem aber nie verschwinden", gibt sich Bortoleto pessimistisch. Angeblich soll der realtiv große Turbo mitverantwortlich für den Beschleunigungsnachteil sein.

Bei einem Filmtag in Monza absolvierten beide Fahrer fleißig Startübungen, um zu sehen, ob man das Problem zumindest abmildern kann. In Miami soll weiter getüftelt werden: "Der Filmtag war nützlich", berichtete Nico Hülkenberg. "Wir wissen, dass wir in diesem Bereich noch Arbeit vor uns haben. Wir sind dem in der Pause auf den Grund gegangen und haben nach Lösungen gesucht. Wir haben auch schon ein paar Ideen, die wir hier ausprobieren. Hoffentlich funktionieren sie."

xpb Nico Hülkenberg hofft, dass es in Miami mit seinen ersten WM-Punkten der Saison klappt.

Fahrbarkeit weiter ein Thema Neben den Starts wurde in den ersten drei Rennen auch die Fahrbarkeit von den Audi-Piloten bemängelt. Bei den Gangwechseln am Limit kam immer wieder Unruhe in das Auto. Am Getriebe darf während der Saison nichts verändert werden. Deshalb bleiben auch hier nur kleine Software-Optimierungen. "Beim Filmtag konnten wir noch nichts spüren", berichtet Bortoleto. "Da konnten wir aber auch nicht ans Limit gehen."

Wie beim Thema Starts ist nicht zu erwarten, dass die Probleme in Miami auf einmal komplett behoben sind. Bleibt die Frage, wie der Rest des Autos auf dem Kurs rund um das Hard-Rock-Stadion funktioniert. In den ersten Rennen konnte Audi bei der Performance munter im Mittelfeld mitschwimmen. In den Quali-Sessions kämpften die Piloten stets um den Q3-Einzug – mal erfolgreich, mal nicht.

xpb Mattia Binotto stapelt tief. Der Teamchef befürchtet, dass die Konkurrenz mehr neue Teile im Gepäck hat.

Fällt Audi etwas zurück? Mattia Binotto geht eher skeptisch in das Miami-Wochenende. Grund ist die große Upgrade-Welle, die der Italiener von der Konkurrenz erwartet. Der Teamchef verriet: "Wir haben hier nur Kleinigkeiten. Ich befürchte, dass die anderen etwas mehr bringen."

Nico Hülkenberg bleibt dennoch optimistisch: "Wir haben keinen Riesenschritt. Aber auch Kleinigkeiten können zusammengezählt etwas ausmachen. Sprint-Wochenenden sind immer hektisch und besonders herausfordernd. Ich hoffe, dass wir hier und da ein paar Punkte herausquetschen können."